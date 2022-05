Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „V Prachaticích jsme odčinili předchozí ostudnou domácí porážku s Netolicemi. První poločas se hrál ve velkém tempu, a to zásluhou obou mužstev. Měli jsme více vyložených šancí než soupeř a klidně jsme mohli vést 5:2, ale zase se projevila naše nemohoucnost v koncovce. Vstřelit gól je u některých hráčů nadlidský úkol. Proto jsme po úvodním dějství vedli jen 2:1, když se trefil Svoboda a Pál. Ve druhé půli dostal jeden z domácích hráčů druhou žlutou kartu a po jeho vyloučení už na hřišti existoval pouze jeden tým. Zásluhou Smolena jsme přidali další dvě branky a zaslouženě vyhráli.“

Branky: 39. Svatoš – 67., 88.J. Smolen, 18. Svoboda, 32. Pál. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (69. Rauscher). Rozhodčí: Novotný – Tauber, Kocina. Diváci: 11.

Kaplice: F. Bílý – O. Říha (66. Ginzel), Čutka, Aibl, Kuchař – Gutheis, Divoký, Pál (84. Lhotský), F. Štěpánek – Svoboda (74. Nowak), J. Smolen.

FC Velešín – SK Mirovice 3:10 (0:7)

Stanislav Kysela, vedoucí mužstva Velešína: „Chyběl nám kapitán a stoper Pomije, což pro nás byla citelná ztráta v organizaci obrany a při bránění vysokých hráčů soupeře při standardkách, což se na hřišti v první půli projevilo v plné nahotě. Mirovice měly smrtící kontry, rychlostně jsme prostě nestíhali. Hosté rozhodli už do přestávky, kdy nám nastříleli sedm gólů. Po přestávce jsme změnili rozestavení, na stopera šel Přibyl a taky jsme prostřídali. Naše se hra se výrazně zlepšila, o čemž svědčí i fakt, že druhý poločas skončil 3:3, i když je jasné, že soupeř trochu polevil. Dvě pohledné branky zaznamenal Šálek, hlavně ta druhá do šibenice byla výstavní, třetí přidal střídající Mikeš. Škoda prvního poločasu, který jsme vyloženě prospali. Nyní jedeme do Vodňan, pak máme doma Semice a končíme v Nové Vsi, Uvidíme, zda se nám povede ještě nějaký bod uhrát.“

Branky: 54. a 60. Šálek, 84. Mikeš – 19., 29., 57. a 63. Štochl, 14., 18. a 22. Převrátil, 8. a 89. Ševr, 32. Císař. Bez karet. Rozhodčí: Jarolím – Kříž, Tůma. Diváci: 80.

Velešín: Oškrobany – Smolík, Zatloukal, Biňovský (46. Mendel), Hronek (80. Řebík) – Zeman (19. Banachevič), Schmidtmayer (72. Mikeš), Přibyl, Zimek – Šálek, Kučera (86. L. Kysela).