Domácím vyšel náramně vstup a už ve druhé minutě se jim podařilo otevřít skóre. Z pravé strany se do vápna protáhl Pastier, před brankou našel Filipa Štěpánka, který elegantní patičkou poslal míč ke vzdálenější tyči – 1:0. Povedený úvod spartakovci stvrdili ve čtrnácté minutě druhou trefou. Gondek poslal přesný pas za obranu na rozběhnutého Erika Pastiera, jen se dostal až do vápna a přízemní střelou kolem brankáře navýšil vedení domácího celku – 2:0.

Po inkasovaném gólu museli hosté navíc střídat brankáře Rodena, který již do duelu nastupovat se sebezapřením a zranění mu dál neumožňovalo působit na hřišti. Při absenci náhradního gólmana jeho místo mezi třemi tyčemi zaujal Tomáš Kadlec. Ten se musel činit hned po dvou minutách na hřišti, kdy na něj postupoval po Gutheisově přihrávce Daniel, ale střelu dokázal Kadlec vyrazit. Hosté poprvé vážněji zahrozili až do dvaceti minutách hry. Ránu k levé tyči vyslal Jan Wenzl, Schneider byl pozorný a míč dokázal vyrazit. Zanedlouho se ale hostům podařilo vstřelit kontaktní branku, O šťastnou trefu se postaral z levé strany zakončující Petr Hrabica – 2:1.

V dalším průběhu prvního poločasu se dostávali do zakončení převážně hráči domácího Spartaku. Ve 27. minutě pálil nad branku Pastier, v 33. stejný hráč posunul míč do gólové pozice Gutheisovi, jenž se pokusil Kadlece přehodit, ale Kadlec míč bez potíží lapil, neboť střelu nebyla důrazná. O chvíli později se před gólmanem objevil Gondek, ale zblízka vyběhnutého Kadlece překonat nedokázal. V 39. minutě pak Kapličtí měli výhodu rohového kopu. Centr od praporku poslal do vápna Gutheis, na přetažený centr si počkal nepokrytý Procházka, rána z první směřovala mezi tři tyče, nebyla však příliš umístněná a míč tak do branky nedoputoval.

Do druhého dějství nastupoval Spartak s jednobrankovým náskokem v zádech. V úvodní minutě pálil z dobré pozice Martin Wenzl, Schneider zasahovat nemusel, míč skončil nad břevnem. V začátku druhé půle se snažili být hosté aktivní, jejich elán však utnula 56. minuta, kdy byli ve velmi dobré situaci před brankou Spartaku, ale Gutheis Šnedorferovi míč vypíchl, následně kolmicí oslovil Erika Pastiera, který svůj únik zakončil povedenou technickou střelou – 3:1. Za dalších pět minut to navíc bylo již o tři góly. Na levé straně se prosadil Pastier, svou přihrávkou našel před brankou Filipa Štěpánka, který kličkou do protipohybu oklamal brankáře Kadlece a pohodlně skóroval – 4:1.

V 64. minutě další gólová příležitost pro domácí. Procházka ideálně uvolnil Vaniše, který však míč poslal kolem brankáře mimo bránu. V polovině druhého poločasu přímý kop pro hráče Lokomotivy. Střílel Martin Wenzl, domácí branku minul. Na druhé straně Vaniš neprostřelil Kadlece. Deset minut před koncem se za vápnem opřel hostující Mohamed Khalil Ayeb, tvrdou ránu Schneider pohotově vytáhl na břevno. O několik minut později tutovka pro domácí. Gutheis si vyměnil míč s Divokým, z levé strany z úhlu však Kadlece přízemní střelou neprostřelil.

Chvíli na to Fejtek na pravé straně přihrál míč Divokému, který hledal na zadní tyči Svobodu, ten však v gólové pozici nedokázal míč usměrnit do prázdné brány. Krátce před koncem se za vápnem do odraženého balónu opřel Martin Wenzl, bomba mířila k levé tyči, Schneider stačil skvělým zákrokem míč vyrazit na rohový kop. Generálka skončila zaslouženou výhrou Kaplice.

Spartak Kaplice – Lokomotiva České Budějovice 4:1 (2:1)

Branky: 2., 61. F. Štěpánek, 14., 56. Pastier – 24. Hrabica. ŽK: 1:0 (Vaniš). Rozhodčí: Bartůněk – Průchová, Kotnauer. Diváci: 100.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Kuchař, Gondek, Procházka, Gutheis, Divoký, Vaniš, F. Štěpánek, Daniel, Pastier. Střídali: Jan Fejtek, Mokoš, Svoboda, Lhotský, Bárta.

Loko ČB: Roden – Martínek, Wimmer, J. Wenzl, Šnedorfer, Mareš, M. Wenzl, Janů, Hrabica, Růžička, Ayeb. Střídali: Kadlec, Aziz.