Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „V derby proti Velešínu byla povinnost bodovat naplno, a to jsme zvládli. Za první poločas, v němž jsme vstřelili tři góly, musím celý tým pochválit, za ten druhý však naopak pokárat, jelikož jsme upustili od našeho snažení a naivně si mysleli, že to půjde samo. S jiným soupeřem by se nám to vymstilo, to jsem si jistý. Děkuji fanouškům, kteří na utkání dorazili v tak hojném počtu. Nyní nás čeká Roudné, což bude jiný level.“