V sedmé minutě zahrával přímý kop domácí Gutheis, mladý brankář Kamenský si s jeho pokus nadvakrát poradil. Chvíli na to rozehrál Divoký rohový kop na Vaniše, ale přízemní střela se mezi tři tyče nevešla. Chvalšinský gólman svůj tým podržel v minutě dvanácté, kdy zprava prudce před branku centroval Kuchař, bez přípravy zakončoval Štrbačka, ale hostující gólman stačil zasáhnout. Ten včas vyběhl i v minutě dvacáté, kdy se do šance dostával Gutheis. Kapituloval až o minutu později, kdy Kuchař našel na pravé straně Daniela, ten poslal před branku přesnou přihrávku a nabíhající Jakub Lesňák uklidil míč do sítě za bezmocného Kamenského – 1:0.

Pak o sobě dali vědět i hosté, a to především díky liknavosti a bohorovnosti domácích fotbalistů. Ve 26. minutě se do šance dostával Fic, ale svou možnost prováhal. Nedlouho po něm pokoušel střelecké štěstí z přímého kopu Kaprál, mířil však ne nad Schneiderovu svatyni. V 31. minutě po špatné rozehrávce domácích se ve vápně dostal k míči Sluka, bránu sice netrefil, ale byl faulován a pískala se penalta. K jejímu provedení se postavil sám faulovaný Pavel Sluka a jak už to někdy bývá, neproměnil, když jeho střela minula levou tyč. Vzápětí naopak skórovali spartakovci. Lesňák prostrčil míč nabíhajícímu Robertu Danielovi, který se zprava do stal do vápna a křížnou střelou překonal Kamenského – 2:0.

O několik minut později si hráči znovu své role vyměnili. Daniel přihrál do šance Lesňákovi, zakončení však postrádalo razanci i větší přesnost. Krátce před poločasem posílal centr do vápna Gutheis, zadáci odvrátili míč jen k Vanišovi, střelu k tyči stačil Kamenský vyrazit. Po prvním poločase sice domácí vedli, k předvedené hře však měl trenér Ginzel celou řadu připomínek.

Po třech minutách hry ve druhém dějství vystihl špatnou nahrávku Jan Štrbačka, navedl si míč do palebné pozice a dělovkou pod břevno z hranice velkého vápna propálil hostujícího gólmana – 3:0. Další gólový moment byl pak k vidění v 57. minutě střetnutí. Před vápnem byl zastaven nedovoleně Vaniš, k přímému kopu se postavil Petr Gutheis, střela byla povedené, na druhou stranu gólman Kamenský čisté svědomí neměl – 4:0.

Na druhé straně i Chvalšinští pokoušeli paní Štěstěnu při střele z trestného kopu. Střelu Pavla Postla si gólman Schneider pohlídal. Tempo hry nebylo v těchto momentech kdovíjaké. Slibnou příležitost měl hostující Jakub Decarli, branka Spartaku mu však byla malá.

Závěrečná desetiminutovka se pak odehrála zcela v režii Kaplice. Nejprve Štrbačka na levé straně nastartoval svou kolmou přihrávkou Erika Pastiera, který se dostal za obránce, a přízemní křížnou střelou prostřelil nešťastného Kamenského – 5:0. V 87. minutě zahrával rohový kop Divoký, odražený míč si před vápnem našel stejný hráč, tvrdou tečovanou ránu Kamenský se štěstím vyrazil, ale na dorážku Jana Štrbačky byl krátký – 6:0.

Vzápětí další gólový moment spartakovců. Nowak našel na pravé straně Gutheise, který pronikl do vápna a přesným nadýchaným centrem přes gólmana našel na zadní tyči nabíhajícího Erika Pastiera pro kterého nebylo problém poslat míč do odkryté brány – 7:0.

V úplném závěru pak ještě po Pastierovi přetaženém centru zakončoval z úhlu Štěpánek, Kamenský se štěstím míč vytlačil na tyč. Zápas skončil zaslouženou výhrou favorita zápasu, ale hra rozhodně ideální nebyla. Jaká byla nakonec příprava, se ukáže až v prvním jarních kolech soutěže.

Spartak Kaplice – Sokol Chvalšiny 7:0 (2:0)

Branky: 48., 87. Štrbačka, 80., 88. Pastier, 21. Lesňák, 32. Daniel, 57. Gutheis. Bez karet. Rozhodčí: R. Granec – J. Říha, Kuchař. Diváci: 80.

Kaplice: Schneider – O. Říha, Aibl, Štrbačka, Kuchař, Daniel, Divoký, Gutheis, Vaniš, Pastier, Lesňák. Střídali: F. Štěpánek, Svoboda, Nowak, F. Bílý,

Chvalšiny: Kamenský – Kaprál, Holas, Zwifelhofer, Klíma, Fic, M. Postl, Sluka, V. Decarli, Fučík, J. Decarli. Střídali: P. Postl, Aust, Doubrava.