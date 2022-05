Malše Roudné – Spartak Kaplice 2:2 (1:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas v Roudném se musel líbit všem zúčastněným. Troufnu si říct, že v prvním poločase jsme byli lepší, ale paradoxně se šlo do kabin za stavu 1:0 pro domácí. Ve druhé půli se obraz hry změnil. Roudné bylo silné na balonu a dokázalo přidat druhou trefu. Pak ale přišla krásná střela z půlky od Gutheise a my se opět dostali do kontaktu. I druhý gól se nám náramně povedl. Gutheis našel Štrbačku a ten nekompromisně zavěsil od břevna do tyče a do sítě. Kluky musím pochválit za předvedenou hru i bojovnost.“

Branky: 36. Šrámek, 71. Parakhnenko – 74. Gutheis, 83. Štrbačka. ŽK: 3:4 (Zíka, Pazourek, Cepák – Gutheis, F. Štěpánek, Divoký, Daniel). ČK: 0:1 (86. Štrbačka). Rozhodčí: R. Mráz – Brych, Kotnauer. Diváci: 90.

Kaplice: Schneider – O. Říha (90. Svoboda), Čutka, Kuchař, Aibl – Vaniš, Divoký, Gutheis, F. Štěpánek – Daniel (73. Štrbačka), Pastier (63. J. Smolen).

FC Velešín – Spartak Trhové Sviny 0:12 (0:7)

Stanislav Kysela, vedoucí mužstva Velešína: „Celkem není moc co hodnotit. Soupeř nás od začátku přehrával rychlostí i kombinací, hned v úvodu se ujal vedení, když zakončoval do prázdné branky a po krásných akcích pak střílel další góly. My na velkém hřišti měli vysoko postavenou obranu, což byla voda na mlýn pro soupeře, který svými pasy vysílal své hrotové hráče do rychlých úniků, které přesně zakončovali. Trhové Sviny už delší dobu usilují o postup do krajského přeboru, mají výborný tým. Prohrát s takovým protivníkem není ostuda, ostuda je výše porážky. My se musíme dát co nejrychleji dohromady před dalšími zápasy.“

Branky: 2., 19., 23., 41. a 42. Šemro, 9., 33., 58., 60. a 76. Kurali, 65. Kolář, 88. Kodras. Bez karet. Rozhodčí: Petričák – Tauber, Rothschedl. Diváci: 100.

Velešín: Oškrobany – Smolík (68. Bartizal), Jirský, Zatloukal, Zimek – L. Kysela (46. Škuta), Přibyl, Schmidtmayer (12. Řebík), Zeman – Šálek, Mikeš (46. Banachevič).