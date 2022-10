Branky: 49., 58. Daniel, 27. Vaniš, 79. Procházka, 83. Bárta. Rozhodčí: Smola – Tupý, Hanzlíková. ŽK: 2:1. Diváci: 215.

Kaplice: F. Říha – Štrbačka, T. Vávra (83. Schneider), Kuchař, Gondek – Daniel (73. Smolen) Procházka, Pál (57. Pastier), Vaniš (73. Bárta) – Divoký, Gutheis.

FK Dolní Dvořiště – TJ Nová Ves 3:3 (3:2)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Bohužel jsme ztratili dva body. První poločas jsme odehráli výborně, i když jsme dostali dva góly. Vedli jsme, prohrávali a dokázali ještě do šatny otočit. Zejména trefa Fořtera byla opravdu krásná, když za to vzal z dobrých třiceti metrů a o břevno vymetl šibenici. Druhý poločas jsme herně propadli. Nedařilo se a ani šance jsme nedokázali proměnit. Bohužel, i takhle to někdy bývá. Citelně se ukázala nepřítomnost Krenauera. Obrana bez něj nebyla tak jistá, i když tady ale hlavní vinu ztráty bodu nevidím. Teď nás čeká výjezd do Blatné. Bude to těžký zápas, ale klukům věřím, že na hřišti nechají všechno a dovezeme nějaký bod.“

Branky: 4. Štifter, 23. Fořter, 38. Urazil – 11. Graman, 12. Procházka, 78. Holý. Rozhodčí: Vítek – Písek, Vejčík. ŽK: 3:2. Diváci: 100.

D. Dvořiště: Jirkal – Pecha (68. Smolen), Kubík, Fořter, Kouba – Michael Tesař, Doucha, Micák (83. Mac Tesař), Urazil, Štifter – Zeman (59. Tichý).