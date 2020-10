Fotbalisté Kaplice se oklepali z vysoké porážky ve Vodňanech, doma zdolali Strunkovice a přeskočili je v tabulce.

Prohlubuje se však krize Velešína, což dokumentuje další debakl, tentokrát na půdě Plané u Českých Budějovic. Velešínský celek se krční na předposledním místě a zatím marně čeká na první výhru v sezoně.

Jako ideální možnost zlomit nepříznivou bilanci se nabízí nadcházející derby, v němž doma v neděli 4. října od 14 hodin přivítá Kaplici. Favoritem budou hosté, ale jak známo, podobné duely nezřídka kdy mažou rozdíly.

Spartak Kaplice – Blaník Strunkovice nad Blanicí 2:1 (1:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Spartaku Kaplice (6. místo): „V utkání se Strunkovicemi už jsme museli bodovat, a to se nám podařilo. První poločas jsme byli lepší, tlačili se do zakončení a ve 34. minutě jsme se dostali do vedení po pěkné brance Micáka, jehož krásně uvolnil Pál. Druhý poločas byl z naší strany příliš opatrný, přestože jsme po střele Daniela přesně po hodině hry přidali druhou branku. Přestali jsme však být aktivní a soupeř toho v 73. minutě využil ke snížení, a tak to byly až do konce nervy. Přesto je na místě klukům za bojovný výkon poděkovat.“

Branky: 34. Micák, 60. Daniel - 73. Žurek.

Rozhodčí: Kocina - Kollmann, Leiš. ŽK: 3:2. Diváci: 50.

Kaplice: Schneider – Aibl, Čutka, Gondek, Fišer - Faltus (87. Presniakov), Micák (53. Kuchař), Vaniš, Daniel (75. Janura) - Pál (75. L. Pulec), Štrbačka (57. Urazil).

SK Planá – FC Velešín 7:1 (5:1)

František Jaroš, trenér FC Velešín (13.): „V Plané bylo hřiště na hranici regulérnosti, nicméně pro obě mužstva stejné. V úvodu to na takový výsledek nevypadalo, ale od 15. do 25. minuty jsme čtyřikrát inkasovali a bylo po zápase. Se stavem 1:5 po první půli se toho již moc dělat nedá… O naši trefu se ve 43. minutě postaral Šálek. Do druhého dějství jsme šli s tím, že již žádný další gól nedostaneme a naopak se pokusíme výsledek trochu zkorigovat. Bohužel jsme dostali další dvě branky a žádnou nedali. Děláme spoustu individuálních chyb, jimiž soupeřům v podstatě zadarmo nabízíme šance, které využívají. Naopak my, když se do nějaké dostaneme, tak zůstane neproměněná. Do konce soutěže je ještě dost času s naší hrou něco udělat, ale většina hráčů si musí uvědomit, že je třeba také trénovat a nějaký čas fotbalu obětovat.“

Branky: 15., 21., 37. a 74. Šteyer, 24. Kořínek, 25. Motyka, 70. Kitzler - 43. Šálek.

Rozhodčí: Náprava - Kollmann, Ernst. ŽK: 1:3. Diváci: 50.

Velešín: Čulík - Zatloukal, Špát, Zimek, Šváb - Šálek, Hynšt (81. Škuta) - Mikeš (75. Severa), Přibyl (77. Bartizal), Grznárik - Schmidtmayer (76. L. Kysela).