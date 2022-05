SK Čkyně – Spartak Kaplice 0:3 (0:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Do Čkyně jsme jeli potvrdit tři body z domácího utkání s Novou Vsí, a to se nám povedlo. V první půli však příliš fotbalu k vidění nebylo, byla to nakopávaná bez zakončení, plná osobních soubojů, proto se také do kabin odcházelo za bezbrankového stavu. O přestávce jsme si řekli, že musíme začít hrát kombinační fotbal po zemi, za což jsme také byli odměněni třemi krásnými góly v podání Divokého, Vaniše a Štěpánka. Musím pochválit celý tým, který zkušeně dirigoval matador Tomáš Vávra, za zodpovědný a disciplinovaný výkon.“