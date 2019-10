Spartak Trhové Sviny – Spartak Kaplice 0:0

Bohdan Malický, trenér Spartaku Kaplice (6. místo): „Do zápasu jsme vstupovali bez střelce Urazila, který podstupuje chirurgický zákrok, a také vzhledem ke kvalitě soupeře jsme hráli jen s jedním útočníkem a na pět záložníků. Domácí v první půli praktikovali fyzický, nátlakový fotbal. My s tím měli trochu problémy, a to především v osobních soubojích. Po změně stran jsme se v tomto ohledu zlepšili a Trhové Sviny jsme už do žádné větší šance nepustili. Výsledná remíza je spravedlivá, neboť ani my nebyli směrem dopředu až tak nebezpeční. Bod ze hřiště lídra by pro nás měl být povzbuzením do zbývajících dvou podzimních zápasů. A už bychom také chtěli bodovat naplno.“

FC AL-CO Semice – FC Velešín 2:0 (0:0)

František Jaroš, trenér FC Velešín (7.): „Domácí mužstvo bylo od první minuty pánem na hřišti. Nějaký bod jsme mohli odvézt pouze v případě, že bychom z minima našich šancí vytěžili maximum a zároveň domácí měli smůlu a žádnou svojí šanci neproměnili. A to se nestalo. Snad se nám v domácím zápase proti Vodňanům bude dařit lépe, ale naši hráči se musí zlepšit ve všech fotbalových činnostech.“