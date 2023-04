/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.A třída mužů měla na programu další kolo. Dolní Dvořiště doma v důležitém duelu padlo se Lhenicemi. Naopak Kapličtí přivezli body z Blatné.

Fanoušci jsou dvanáctým hráčem kaplického týmu. | Foto: Libor Granec

Dolní Dvořiště – Lhenice 0:3 (0:0)

Branky: 49. P. Prenner, 50. D. Jirkovský, 82. M. Mahák. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Kovařík.

„Hodnocení zápasu je pro mě opravdu těžké. Prohrou jsme se dostali do pozice, kterou jsme nechtěli vůbec řešit. Bohužel, pro nás teď přijdou zápasy o život. Nedaří se nám. Nedáme góly, nemůžeme vyhrát. Na druhou stranu to je možná dobře. Třeba to mužstvu pomůže, semkneme se a začneme fungovat jako správný tým, kde potáhneme za jedno lano. Teď nás čeká náročný víkend. Sobota do Čkyně a v pondělí do Vimperka. Věřím, že kluci pochopí, o co jde a dovezeme body,“ hodnotil současnou situaci trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.

Blatná – Kaplice 1:2 (0:1)

Branky: 48. M. Hlaváč – 44. R. Daniel, 82. P. Gutheis. ŽK: 2:5. Rozhodčí: Kříž.

„Do Blatné jsme z důvodu zraněných a červené karty z minulého duelu jeli v hodně okleštěné sestavě. Kluky musím pochválit za obětavý výkon. Hra byla trochu kostrbatá, ale pomohly nám dvě standardní situace. První gól jsme dali po rohovém kopu Danielem a druhý z přímého kopu. Postavil si míč Gutheis a ze 25 metrů vymetl pavučiny z blatenské branky. Děkuji také fanouškům, kteří s námi cestovali a podporovali nás po celé utkání,“ komentoval vítězný duel kaplický trenér Zbyněk Ginzel.