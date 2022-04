Branky: 15. Divoký, 80. F. Štěpánek – 25. Jiránek. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Šťastný – Vítek, Novotný. Diváci: 160.

Kaplice: Schneider – O. Říha, Čutka, Štrbačka, Kuchař – Daniel (46. Vaniš), Divoký, Gutheis, Pastier (66. F. Štěpánek) – Janura (74. Smolen), Pál (66. Svoboda).

Tatran Prachatice B – FC Velešín 1:0 (0:0)

David Přibyl, trenér Velešína: „Začali jsme výborně, měli jsme dvě stoprocentní šance, ale ty jsme nedokázali proměnit. Zhruba v polovině úvodního poločase se hra vyrovnala a pak měli nějaké příležitosti i domácí. Druhý poločas jsme nezahájili ideálně, ale postupně jsme soupeře zase začali zlobit a přišly i další naše možnosti k ohrožení branky, ale opět bez kýženého efektu. V 73. minutě nastal rozhodující moment utkání, kdy Prachatice kopaly roh, náš brankář to špatně odhadl a míč zapadl přímo do sítě. Poté jsme domácí zatlačili, zároveň jsme otevřeli hru a soupeř chodil do brejků. Skóre už se však nezměnilo. Jeli jsme si pro bod a upřímně řečeno, klidně jsme mohli získat tři, ale nakonec nemáme nic. Shořeli jsme totiž na neproměňování vyložených šancí. I proto tahle porážka hodně mrzí.“

Branka: 73. Kupka. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Novotný – Albert, Jarolím. Diváci: 23.

Velešín: Oškrobany – Zimek, Zatloukal, Pomije, Řebík (57. Škuta) – Zeman, Schmidtmayer, Přibyl, Jirský – Šálek, Kučera.

V dalším kole se kapličtí fotbalisté v sobotu 30. dubna představí na hřišti sedmé Čkyně (13.30) a Velešín doma o den později přivítá jedenáctou Planou u ČB (17).