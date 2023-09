/FOTOGALERIE/ Na úvod sezony divizní skupiny C zavítaly do Kaplice hráčky Klatov a odvezly si všechny tři body.

Fotbalová divize žen: Kaplice - Klatovy 1:3 (0:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SK Klatovy 1898 1:3 (0:1)

Branky: 63. Bartoníčková pen. – 68., 70. Dubská, 15. Čubanová. Rozhodčí Zabilka – Hladík, Lach.

Sestavy - Kaplice: Poutníková – Krátká, V. Jedličková, Kováříková, Tošilová, Pálková, Petříková, Straková, Čaňková, Chvalová, Fučíková. Střídaly: Bartoníčková, Vávrová, Bandyová, Pártlová, Klomfarová. Klatovy: Hofmeisterová – Petrželková, Pousková, Rajalová, Veringerová, Chobotová, Kaslová, Čubanová, Dubská, Hrachová, Voráčová. střídaly: Křížová, Müllerová,

Od úvodních minut působila hostující děvčata fotbalovějším dojmem. Bezbrankový stav vydržel pouze do 15. minuty. Před vápnem dostala dostatek prostoru Petra Čubanová a technickou střelou pod břevno překonala kaplickou brankářku Poutníkovou – 0:1. Kapličandy v prvním poločase tahaly za kratší konec. I v dalším průběhu se více do zakončení dostávaly hráčky z Klatov. Ve 28. minutě hlavičkovala Dubská, Poutníková míč do sítě nepustila. Ve 39. minutě byla ve slibné příležitosti klatovská Pousková, její zakončení však bylo nepřesné. V úvodu druhého dějství pokoušela střelecké štěstí hostující Chobotová, její střelu po zemi Poutníková vyrazila nohou. V 51. minutě zahrávaly domácí hráčky rohový kop. Povedený centr poslala do ohně Veronika Jedličková, jedna z bránících hráček napálila míč do břevna vlastní branky. O chvíli později mohla přidat druhý gól hostujícího týmu Čubanová, která byla sama před brankářkou, ale střílela poněkud zbrkle a nad bránu Spartaku. Další minuty pak patřily hráčkám Spartaku. V 58. minutě zahrávala přímý kop Petříková, mířila jen nad bránu. Chvíli na to, Čaňková před vápnem přiťukla míč Bartoníčkové, brankářka Hofmeisterová jen sledovala, jak míč těsně míjí její pravou tyč. Po hodině hry se zprava dostala do vápna Čaňková, pálila prudce na bližší tyč, klatovská brankářka byla pozorná. Za další tři minuty už bylo vyrovnáno, když se po ruce v šestnáctce pískala penalta, kterou s přehledem proměnila Markéta Bartoníčková – 1:1. Vyrovnávací gól však utnul snažení domácích hráček. Aktivita byla rázem znovu na kopačkách fotbalistek z Klatov. V 67. minutě po rohovém kopu a závaru před brankou skončil míč těsně vedle kaplické svatyně. Vzápětí se zprava do vápna protáhla Lucia Dubská a přízemní střelou vrátila svému týmu vedení – 1:2. Navíc hned za dvě minuty po přesném pasu za obranu byla před brankářkou Pousková, která ještě nezištně posunula míč Lucii Dubské, která poslal míč do prázdné kaplické brány – 1:3. Bylo rozhodnuto. Deset minut před koncem zahrával trestný kop ze strany domácí kapitánka Jedličková, v závaru před brankou nedokázaly její spoluhráčky míč dotlačit do branky, jejich snažení utnula odkopem Kaslová. Na druhé straně pak nastřelila ještě břevno Dubská. Bojovnost nelze domácím hráčkám upřít, ale fotbalová kvalita byla na straně soupeře, který si domů po zásluze odvezl všechny tři body.

Autor: Libor Granec