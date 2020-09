I. A třída dorostu

Do nové sezony v I. A třídě vstoupili dorostenci ze společného týmu kaplického Spartaku a vyšebrodského Dynama. Představili se ve Zlivi, která pro nový ročník vytvořila tým s Olešníkem.

Vstup do samotného střetnutí měli o poznání lepší domácí, kteří se již ve čtvrté minutě ujali vedení, když novice v kaplickém dresu Petera překonal Matěj Hosnedl – 1:0. Domácí se stejně jako loni proti favoritovi mohli radovat z vedoucí branky. Těsný náskok domácím vydržel až do třicáté minuty střetnutí. O vyrovnání se postaral Filip Štěpánek – 1:1. Člen kádru kaplického A týmu mužů byl při chuti a do přestávky zkompletoval čistý hattrick – 1:3. Do kabin tedy nakonec odcházeli s dvoubrankovým náskokem Kapličtí.

Po změně stran spartakovci již kontrolovali vývoj střetnutí i skóre. Navíc se jim podařilo přidat další branky. V 56 minutě přidal čtvrtý gól hostů Vít Beránek a za dvě minuty později zvyšoval už na 1:5 Martin Kubák. Definitivní podobu výsledku pak hosté dali šestnáct minut před koncem, kdy se po rohovém kopu prosadil vyšebrodský Daniel Poláček – 1:6. Zápas měl hodně podobného s duelem z loňského roku. Loni byl výsledek 2:6 a domácí také vedli. Hosté vyhráli a získali tři body naprosto zaslouženě.

SK Zliv/FK Olešník – Spartak Kaplice/Dynamo Vyšší Brod 1:6 (1:3)

Branky: 4. Hosnedl – 30., 41., 44. F. Štěpánek, 56. Beránek, 58. Kubák, 74. Poláček,

Rozhodčí: Mach. ŽK 3:3 (Dolejší, O. Bukovský, Prček – F. Štěpánek, Zayml, O. Říha). Diváci: 50

Zliv: Remta – Dolejší, Brabec, Fürst, Suchý, Pechek, V. Bukovský, O. Bukovský, Dráb, Brůha, Prček. Střídali: Marek, Kutil, Hosnedl.

Kaplice: Peter – Blažek, Aibl, Vochozka, O. Říha, Linhart, Beránek, Kubát, Tvaroh, F. Štěpánek, Szojka. Střídali: Kubák, Zayml, Poláček, Lhotský, Mokoš, Muška.

Krajský přebor starších žáků

Starší žáci v premiérovém domácím střetnutí nové sezony hostili soupeře z Volyně. Hráči obou týmů divákům nabídli desetigólovou přestřelku plnou zvratů.

V osmé minutě se zprava dostával do šance hostující Chvosta, střelu na přední tyč dokázal Denis Krátký vyrazit na rohový kop. O dvě minuty později už se skóre měnilo. Ve vápně zahrál rukou Plach a pískala se penalta. K jejímu provedení se postavil Jaroslav Chvosta a s přehledem proměnil – 0:1. Vedení hostům příliš dlouho nevydrželo. Ve třinácté minutě pláchnul po levé straně Jan Kaňka, dostal se do vápna a střelou na bližší tyč překonal brankářku Bačovou – 1:1. Ve 27. minutě měl slibnou příležitost po Kaňkově přihrávce Schmid, ale z dobré pozice střílel slabě. Hosté z protiútoku gólově udeřili. Střelou po zemi se prezentoval Jaroslav Chvosta – 1:2. Po prvním poločase měli hosté nakonec k dobru dvougólový náskok, když se krátce před vypršením první půle střelecky prosadil Jakub Punčochář – 1:3.

O poločasové přestávce promluvil trenér Hájek svým svěřencům do duše a ti do druhého dějství nastoupili jako vyměnění, čímž soupeře dokonale zaskočili. Po osmi minutách hry spartakovci již vedli. Po dvou minutách hry šel sám na bránu Lukáš Schmid a prvním gólem v kaplickém dresu snížil na 2:3. Pak měl po standardce tutovku hostující Chvosta, ale zblízka Krátkého neprostřelil. Ve 41 minutě už bylo vyrovnané. Po centru Kaňky Plach hradbu těl před sebou neprostřelil, ale Lukáš Schmid ano – 3:3. Za další dvě minuty Spartakovci dokonali obrat ve vývoji skóre. Dlouhá kolmice Kaňky na rozběhnutého Tadeáše Beluského, který překonal nepříliš dobře vyběhnutou brankářku Bačovou – 4:3. I on se prosadil v kaplickém dresu poprvé. Hosty obrat nepoložil a prakticky okamžitě se snažili o vyrovnání. Nakonec se ho i dočkali. Deset minut před koncem k tomu využili standardní situaci. Po trestném kopu ze strany se na zadní tyči prosadil Michal Kovačik – 4:4.

Ale ani to nebylo vše. Závěr byl doslova infarktový. Minutu před koncem se zprava do vápna dostal Jaroslav Chvosta a střelou na bližší tyč vrátil hostům vedení – 4:5. Po následné rozehrávce se Kapličtí vrhli do útoku, dostali se do vápna a Jan Kaňka se postaral o vyrovnání na konečných 5:5. Vzhledem k průběhu střetnutí by prohra pro jednoho či druhého byla krutá, remízu lze tedy označit za spravedlivou. Penaltový rozstřel o bod navíc domácím vůbec nevyšel. V prvních třech sériích neuspěli Vaněčková, Šedivý a Plach. Rozhodující penaltu proměnil Jakub Punčochář.

Spartak Kaplice – Slavoj Volyně 5:5 (1:3) PK 1:3

Branky: 13., 70. Kaňka, 37., 41. Schmid, 43. Beluský – 10., 28., 69. Chvosta, 34. Punčochář, 60. M. Kovačik, rozh. pen. Punčochář.

Rozhodčí: Vejčík. ŽK 1:1 (Kaňka – Pikolon). Diváci: 60.

Kaplice: D. Krátký – Beluský, Kaňka, Šedivý, Dreiling, Schmid, Martyn, Plach, L. Vávra, Jak. Fejtek, Vaněčková. Střídali: Krátká, Čabela.

Volyně: Bačová – Novák, Pikolon, Kovačik, Reindl, Ulmanová, Beneš, M. Vávra, Kural, Punčochář, Steiner. Střídali: Šuba, Chvosta, Z. Čikala, Bedlivý, Kautman,

Krajský přebor mladších žáků

V zápase mladších žáků stejných soupeřů vydržel bezbrankový stav až do osmnácté minuty, a to přesto, že šance byly k vidění před oběma brankami. Za hostující brankářkou Bačovou zvonila i tyčka. Ale z prvního gólu se díky přesné trefě Tomáše Hájka radovali Volyňští – 0:1. Navíc za další tři minuty přidal druhý gól hostující kapitán Denis Oliver Šuba – 0:2. Do kabin nakonec hosté odcházeli s tříbrankovým náskokem, když se krátce před pauzou prosadil Radek Bedlivý – 0:3.

Po změně stran začali Kapličtí náporem a po třech minutách hry se z dorážky prosadil Adrian Tafallari – 1:3. Naděje na zvrat však vzala rychle za své, neboť hned v následující minutě vrátil hostům náskok tří gólů mladičký Jakub Čikala, který byl ve správný čas na správném místě – 1:4. Kapličtí se nevzdávali, ale v tomto zápase se jim nedařilo v koncovce a mnohdy při hostech stálo i to pověstné fotbalové štěstí. Například, když na tyči skončil trestný kop Lukáše Vávry a dorážející Lenka Vaněčková trefila úplně stejnou tyč. Devět minut před koncem se opět prosadil Jakub Čikala – 1:5. Poslední slovo měli domácí.

Na konečných 2:5 upravil dvě minuty před koncem Jakub Marek, který si za předvedený výkon gól zasloužil. Utkání skončilo přesvědčivou výhrou Volyně. Hosté byli efektivnější v koncovce a rozhodně měli v zápase i více nakloněnou paní Štěstěnu.

Spartak Kaplice – Slavoj Volyně 2:5 (0:3)

Branky: 33. Tafallari, 58. Jak. Marek – 34., 51. J. Čikala, 18. Hájek, 21. Šuba, 28. Bedlivý. Rozhodčí: Vejčík. Bez karet. Diváci: 50.

Kaplice: Bican – Gabriel, L. Vávra, Vaněčková, P. Janek, Udatný, Tafallari, P. Kučera, Jak. Fejtek, Čabela, Mrenica, Jak. Marek, D. Krátký.

Volyně: Bačová – Bedlivý, M. Kovačik, Steiner, V. Kovačik, Šuba, Ulmanová, K. Čikala, J. Čikala, J. Vávra, Hájek.

Libor Granec