/FOTOGALERIE/ V domácí podzimní derniéře hostili kapličtí fotbaloví dorostenci soupeře z Hluboké nad Vltavou. Tabulkové postavení favorizovalo domácí, ale hosté se papírovým předpokladům vzepřeli hned od samotného úvodu.

Dorost Kaplice (na snímku z duelu s Rudolfovem), tentokrát podlehl Hluboké. | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 2:4 (1:3)

Branky: 2. Vosika, 69. P. Dreiling – 1., 69. Dohnal, 15., 30. pen. Havlík. ŽK: 1:3 (Turta – Tvaroh, Havlík, Turoň). Rozhodčí P. Šťastný.

Sestavy - Kaplice: D. Krátký – Podr, L. Vávra, Šedivý, Martyn, J. Janda, P. Dreiling, Jak. Fejtek, A. Komárek, Vosika, Turta. Střídali: Hrechukh, Sedláček, Sýkora, J. Krátký, Janů, Hranchak. Hluboká: L. Hájek – P. Hájek, Pouzar, Čížek, Turoň, Šerhant, F. Vávra, Pešta, Tvaroh, Havlík, Janovský. Střídali: Doležal, Tejml, Grill, Dohnal, Vlasák.

Bezbrankový stav se změnil hned v první minutě střetnutí. Hosty poslal do vedení Filip Dohnal – 0:1. Gólová odpověď spartakovců byla okamžitá. Na začátku druhé minuty zápasu byl totiž již stav znovu vyrovnaný. Do střelecké listiny se zapsal domácí Radek Vosika – 1:1. Ani toto skóre dlouho nevydrželo. Po čtvrt hodině hry hosté znovu vedli. Brankáře Denise Krátkého překonal Kamil Havlík – 1:2. Stejný hráč se prosadil i po půlhodině hry. Domácí faulovali v pokutovém území a Kamil Havlík nařízenou penaltu proměnil – 1:3. Tímto výsledkem skončil i celý první poločas. Po změně stran hosté kontrolovali svůj dvoubrankový náskok. Domácím se přes veškerou snahu nedařilo vstřelit kontaktní branku. V 69. minutě střetnutí se počtvrté v zápase prosadili Hlubočtí, když se podruhé v zápase střelecky prosadil Filip Dohnal – 1:4. V té samé minutě se dokázali prosadit i domácí, když se z dálky parádně trefil Pavel Dreiling – 2:4. Více však už domácí nedokázali. Hlubočtí dvoubrankový náskok uhájili až do závěrečného hvizdu a připsali si do tabulky tři body.

Autor: Libor Granec