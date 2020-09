Zatímco kapličtí fotbalisté vybojovali proti Semicím tři důležité body po vítězné trefě Fišera v poslední minutě, Velešín podruhé za sebou pil z kalichu hořkosti až do dna, když po domácím debaklu s Roudným 1:11 tentokrát inkasoval v Netolicích sedm gólů.

Spartak Kaplice – FC AL-KO Semice 2:1 (1:1)

Zbyněk Ginzel, trenér Spartaku Kaplice: „Zápas ze Semicemi byl hodně o soubojích, jelikož soupeř měl výškovou převahu asi u osmi hráčů. Do vedení jsme šli v 10. minutě, kdy Divoký vystihl rozehrávku a ač tísněn, dokázal se prosadit. Hosté vyrovnali v 37. minutě ze standardní situace, přestože jsem na to kluky před utkáním upozorňoval. Druhý poločas jsme byli aktivnější, měli jsme dvě veliké šance, kdy míč poskakoval metr od brankové čáry, ale nebyli jsme natolik důrazní, abychom jej dotlačili do sítě. Trefili jsme i dvě břevna. Štěstí se k nám přiklonilo v 90. minutě, kdy Fišer utekl, udělal kličku gólmanovi a skóroval do prázdné branky. Kluci si za týmovost a bojovnost tři body zasloužili.“

Branky: 10. Divoký, 90. Fišer - 37. Keclík.

Rozhodčí: Herzog - Kollmann, Bumba. ŽK: 5:3. Diváci: 140.

Kaplice: F. Schneider – Štrbačka, Čutka, Gondek, Fišer, Faltus, Micák (76. Kebl), Vaniš (46. Urazil), Divoký, Daniel (90. Presniakov), Kuchař (46. Pál).

1. FC Netolice – FC Velešín 7:0 (5:0)

Stanislav Kysela, asistent trenéra FC Velešín: „Zápas v Netolicích se nám vůbec nepovedl, šest že sedmi gólů jsme domácím doslova darovali hrubými chybami. Je ovšem nutno přiznat, že soupeř byl důraznější a aktivnější. První šanci po dlouhém výkopu brankáře jsme měli my, David Přibyl sám před gólmanem branku netrefil a domácí se lehce dostali do vedení, když náš brankář vyrazil míč přímo na nohu netolického hráče. A další podobné chyby v rychlém sledu prakticky rozhodly celý zápas.“

Branky: 25., 31. a 50. Varyš, 24. a 55. Rokůsek, 13. Lukáš, 35. Fux.

Rozhodčí: Boček - Kříž, Valeš. ŽK: 1:1. Diváci: 85.

Velešín: Ottenschläger - Zatloukal, Pomije, Jirský (51. L. Kysela), Zimek - Špát, Přibyl, Čulík, Šálek - Hynšt (81. Škuta), Grznárik.