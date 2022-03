Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Do jarní části jsme vstoupili proti kvalitnímu Vimperku, který má dobře složené mužstvo, ale my se na něj celý týden poctivě připravovali. Soupeře jsme nepustili prakticky do žádné vážné šance s výjimkou jednoho trestného kopu, po němž protivník hlavičkoval přímo do brankáře. Z naší strany to byl zodpovědný a poctivý výkon všech hráčů, ale chtěl bych vyzdvihnout Jakuba Lesňáka. Odchovanec kaplického fotbalu, který se v zimě vrátil z Rakouska, dva góly vstřelil a po faulech na něj jsme kopali dvě penalty, které proměnil Gutheis. S premiérou můžeme být spokojeni, ale teď už se musíme dobře nachystat na těžké utkání v Mirovicích.“

Branky: 7. a 54. Lesňák, 32. a 73. (2 x pen.) Gutheis. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Vítek – Kovařík, Šíma. Diváci: 190.

Kaplice: Schneider – O. Říha (58. Nowak), Kuchař, Aibl, Daniel, Divoký (60. Svoboda), Gutheis, Vaniš (86. Gondek), F. Štěpánek (80. Pál), Pastier, Lesňák (88. J. Smolen).

FC Velešín – SK Čkyně 0:1

Stanislav Kysela, vedoucí mužstva Velešína: „Hrál se vcelku vyrovnaný fotbal a šancí se ani na jedné straně příliš neurodilo. První z nich měli hosté, kteří po dvaceti minutách nastřelili břevno, a později ještě z prostoru penalty přestřelili bránu. Z naší strany zahrozil Šálek, jenž zpoza vápna pěkně vypálil k tyči, ale vyznamenal se čkyňský brankář. Hosté měli ještě sérii rohů, ale do většího ohrožení se nedostali. Vyrovnaná partie pokračovala i po změně stran a nakonec platilo otřepané nedáš – dostaneš. Nejprve utekl Šálek, přihrál na velké vápno osamocenému Kučerovi, jehož slabou střelu však chytil gólman do náruče. V třiaosmdesáté minutě soupeř zahrával z poměrně velké dálky trestný kop a lehká střela zapadla k tyči. Náš brankář to podcenil, myslel si, že míč směřuje vedle. Pak už moc času nezbývalo. Je to škoda, protože to byl jinak remízový zápas. Nyní se musíme pokusit urvat nějaké body v dalším domácím duelu, v němž přivítáme Strunkovice.“

Branka: 83. Turek. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Cigáň – Valeš, Picka. Diváci: 80.

Velešín: Ottenschläger – Smolík (73. L. Kysela), Zatloukal, Pomeje, Jirský – P. Zeman, Přibyl, Šchmidtmayer, Zimek – Šálek, Kučera (63. Biňovský).