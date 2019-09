V dalším střetnutí nastoupili dorostenci kaplického Spartaku a vyšebrodského Dynama před vlastními fanoušky proti společnému celku Větřní a Loučovic. V derby střetnutí byli favority domácí. Cestu na stadion si našla, stejně jako v předchozím duelu, početná návštěva.

FK Spartak Kaplice + V. Brod – SK Větřní + Vltavan Loučovice. Na snímku Samuel Kubát x Antonio Ferenc. | Foto: Libor Granec

Už v první minutě mohl skóre otevřít Kubát, ale přízemní ránu Osvald za svá záda nepropustil. Přesto bezbrankový stav vydržel jen do osmé minuty. Po faulu na Tvaroha zahrával přímý kop Samuel Kubát a střelou pod břevno poslal Spartak do vedení – 1:0. Domácí byli i nadále aktivnější, hosté se do nebezpečného zakončení dostávali jen sporadicky. Umístěnou střelu kapitána Chupíka si gólman Štěpánek pohlídal.