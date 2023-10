/FOTOGALERIE/ Kapličtí dorostenci v minulém domácím střetnutí se společným týmem Ševětína a Dolního Bukovska bodově tratili, když si na své konto připsali jediný bod. Reparát mohli složit již v sobotu, kdy znovu na vlastním hřišti hostili další společný celek. Do Kaplice zavítaly Netolice s Jankovem.

Kapličtí dorostenci doma zabodovali. Ilustrační foto. | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Netolice + Jankov 4:1 (2:1)

Branky: 3. J. Janda, 13. Turta, 79. Hranchak, 82. Sýkora – 39. Ficl pen. ŽK 5:6 (Turta, Kaňka, Vosika, Janda, D. Krátký – V. Šustr, Jíra, Ficl, Stropek, Mádl, Baloušek /trenér/).

Sestavy - Kaplice: D. Krátký – Podr, L. Vávra, Kaňka, Martyn, J. Janda, Jak. Fejtek, P. Dreiling, Turta, J. Janda, Vosika. Střídali: Hrechukh, Sýkora, Janů, J. Krátký, A. Komárek, M. Říha. Netolice: Mádl – J. Šustr, Hála, Ficl, Velek, Baloušek, Řepa, Stropek, Návara, Ryneš, V. Šustr. Střídali: Jíra, Fišer.

Vstup do zápasu vyšel spartakovcům náramně. Už ve 3. minutě se totiž ujali vedení, když soupeřova brankáře Mádla dokázal překonat Jakub Janda – 1:0. Ještě veseleji bylo u domácích ve 13. minutě. To se jim podařilo navýšit skóre na rozdíl dvou branek. Ve druhém startu v kaplickém dresu se poprvé mezi střelce zapsal Vladyslav Turta – 2:0. V dalším průběhu mohli domácí několikrát své vedení ještě zvýraznit, ale z mnoha šancí se prosadit nedokázali. A byli potrestáni. Šest minut před odchodem do kabin fauloval ve vápně Kaňka a nařízený pokutový kop proměnil Václav Ficl – 2:1. Výsledek tak byl díky tomu dál otevřený.

Po změně stran už se v koncovce dokázali prosadit pouze spartakovci, i když se jim to dlouhé minuty nedařilo, a tak hosté dál měli možnost bojovat o vyrovnání. Definitivně se rozhodlo až jedenáct minut před koncem, kdy klid domácím zajistil Oleksandr Hranchak – 3:1. Krátce na to pak pečetil výhru třetím gólem v sezoně Jakub Sýkora – 4:1. Kapličtí tak složili úspěšně reparát za předchozí jednobodový duel. V dalším kole je čeká cesta na hřiště doposud stoprocentního Mokrého.

Autor: Libor Granec