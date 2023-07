/FOTOGALERIE/ Náročný první týden letní přípravy zakončili kapličtí fotbalisté přípravným utkáním s Olešníkem. V pátek v podvečer tento duel viděla velice pěkná divácká návštěva.

Fotbalová příprava: Spartak Kaplice - FK Olešník 4:3 (2:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice (I. A) – FK Olešník (KP) 4:3 (2:1)

Branky: 2. Fučík, 7. Česák, 58. Gondek, 80. N. Popov – 19. Tóth, 74. Pavlík, 90. Lafata. Rozhodčí Hladík – J. Říha, V. Kuchař. Diváků: 174.

Sestavy - Kaplice: Schneider – Kuchař, Ješina, Pastier, Vaniš, Pál, Nowak, Česák, Daniel, Gutheis, Fučík. Střídali: Gondek, M. Pulec, Divoký, N. Popov, J. Smolen, O. Říha. Olešník: Tomášek – Vrážek, Turek, Kalášek, Pavlík, Tóth, Heller, Balogh, Martinec, Lafata, Řepa. Střídali: Fürst, Beko, A. Píša, J. Píša.

Už na začátku 2. minuty se Pastier ve vlastním pokutovém území zmocnil míče, vyvezl jej do středu pole, kde jej posunul Nowakovi, následovala přihrávka do levé strany na rozběhnutého Gutheise, ten přesně načasovanou nahrávkou oslovil ve vápně nepokrytého Lukáše Fučíka, který umístěnou střelou k tyči poslal Spartak do vedení – 1:0. Spartakovci rychlým gólovým výpadem favorita zaskočili, navíc netrvalo dlouho a podařilo se jim přidat druhý gól. V 7. minutě míč po ose Pastier - Vaniš doputoval k Jakubu Česákovi, ten si to namířil do vápna a přes padajícího brankáře navýšil vedení domácího celku – 2:0. Ještě veseleji mohlo být ve 12. minutě, kdy Pastier vrátil míč do levé strany Gutheisovi, ten si našel prostor ke střele, ae křížný pokus gólman Tomášek konečky prstů vytáhl na tyč. Hosté se začali osmělovat až po čtvrthodině hry. Přízemní střelu Řepy Schneider vyrazil, dobíhající Tóth jej ani nadvakrát nedokázal překonat. O pár minut později už sníženo bylo. Po malé domů dostal Schneidera pod tlak presující Jakub Tóth, kaplický gólman jej nastřelil a míč skončil v brance – 2:1. Ve 25. minutě mohlo být vyrovnáno. Zpoza vápna vyslal přízemní střelu Tóth, Schneider stačil míč vyrazit a stačil pokrýt i následnou dorážku Řepy. O čtyři minuty později propadl za obranu centrovaný balon z levé strany, v gólové možnosti se ocitl Lafata, míč však poslal nad branku Spartaku. Na druhé straně se o slovo přihlásil opět Gutheis, další jeho povedenou střelu tentokráte zastavilo břevno Tomáškovy svatyně. Šance se střídaly před oběma brankami. Chvíli na to se po narážečce se spoluhráčem dostal do šance z levé strany Martinec, křížný pokus po zemi se mezi tři kaplické tyče těsně nevešel. Krátce na to zahrozili zase domácí. Trestný kop z levé strany zahrával Gutheis, po přesném centru osamocený Ješina hlavičkou minul vzdálenější tyč. Ve 37 minutě se po rohovém kopu dostal lacino k balonu hostující Vrážek, ani on nedokázal míč nasměrovat do brankového prostoru. V samotném závěru prvního poločasu Vaniš vyslal do úniku Česáka, bohužel klička brankáři byla až příliš dlouhá. Prakticky z protiútoku po centru Lafaty nedosáhl na míč před brankou skluzující Tóth.

Do druhého poločasu poslali oba dva trenéři obměněné sestavy, na zajímavosti utkání to však nic neubralo. Po dvou minutách hry centroval z pravé strany do vápna Adam Píša, na zadní tyči v tísni a v pádu zakončující Fürst branku Spartaku minul. Nedlouho poté měli gólovou příležitost Kapličtí. Pastier ideálně vysunul Česáka, který se řítil sám na branku, v tomto případě však dobře vyběhnutého Tomáška překonat nedokázal. Hostující gólman si poradil i se střelou Pastiera. Vzápětí však přece jenom lovil míč ze své sítě potřetí. Akce střídajících hráčů, Pulec na pravé straně našel přesným pasem Divokého, který balón zatáhl a po jeho ideální přihrávce poslal míč do odkryté hostující svatyně Josef Gondek – 3:1. V polovině druhého dějství pokoušel střelecké štěstí Řepa, mířil však jen nad branku Spartaku. Hosté se na kontakt dostali v 74. minutě. Gólman Tomášek dlouhým výkopem nastartoval Marka Pavlíka, který se přes Nowaka dostal do šestnáctky a křížnou střelou po zemi snížil na rozdíl jediné branky – 3:2. Po inkasované brance to však byli Kapličtí, kdo byl v následujících minutách nebezpečnější. Po Smolenově zpětné přihrávce pálil Vaniš jen do míst, kde byl připravený brankář Tomášek. Vzápětí přišla obdobná situace, po Nowakově přiťuknutí Smolen poslal míč jen do Tomáškových rukavic. Deset minut před koncem domácí favoritovi znovu odskočili na rozdíl dvou branek. Pulec ve vápně přistrčil míč Nikitu Popovovi a po křížné střele se Tomášek natahoval marně – 4:2. Poté si na druhé straně poradil Schneider se střelou Lafaty, kterou dokázal vyboxovat. Výsledek dostal konečnou podobu v závěrečné minutě, kdy centr z levé strany prolétl až k Davidu Lafatovi, který ve vyložené šanci prokázal své nesporné kvality – 4:3.

Velice zajímavé přípravné střetnutí bylo bohaté nejenom na šance i na góly. Přítomným divákům se muselo rozhodně líbit, byla to zajímavá fotbalová podívaná.

Autor: Libor Granec