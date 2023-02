V úvodních minutách se hráči obou týmů takříkajíc oťukávali. Na vážnější zakončení se čekalo prakticky dvacet minut. Skóre mohli otevřít Kapličtí. Za ideální přihrávkou se vydal Daniel, pronikl až do vápna, zakončoval po zemi, branku Skály jen těsně minul. Jankovský gólman Skála byl v permanenci i v následujících minutách. Na konci pěkné akce našel v polovině prvního dějství Nowak ve vápně Bártu, ten pálil z otočky k tyči, Skála dokázal míč vytěsnit na rohový kop. Po následném centru od rohového praporku se k opěvanému centru z druhé strany dostal Pulec, přetažený centr našel nepokrytého Divokého, jenž vyslal přízemní ránu na bližší tyč, Skála byl pozorný a míč znovu vyrazil na roh.

Jankovští první opravdu gólovou příležitost měli až ve 33 minutě střetnutí. Řepa vysunul Hofmanna, který se z levé strany dostal až před brankáře, křížným pokusem po zemi Říhu překonat nedokázal, ten svůj tým podržel. Krátce před poločasem byl v dobré střelecké pozici domácí Jirkovský, pálil však poměrně ukvapeně a hlavně nepřesně. Říha zasahovat nemusel, míč skončil nad branou.

Po změně stran se obraz hry změnil. Domácí byli o poznání aktivnější než v dějství prvním, měli více ze hry a vytvářeli si i více brankových příležitostí než Spartakovci. Po dvou minutách hry ve druhé půli se do šance dostal Borovka, možná po předchozím faulu na Štrbačku, píšťalka však nezazněla, a tak mohl domácí hráč otevřít skóre duelu, mířil však jen nad branku Spartaku. Na druhé straně obdobně dopadl Divoký, i jeho střelecký pokus skončil nad bránou soupeře. Záhy mohli bezbrankový stav změnit Jankovští.

Gól měl na noze střídající Jakub Píša, proti němu však pohotově reflexivně nohou zasáhl střídající gólman Fabián Bílý a dorážející Řepa poslal balón nad bránu Spartaku. V 52. minutě se do dobré příležitosti dostal z levé strany jankovský Vokurka, křížný pokus mezi tři kaplické tyče nesměřoval. I další střelecký pokus měli na svědomí domácí fotbalisté. Střela Jakuba Píši skončila znovu nad brankou. Bezbrankový stav se změnil o pět minut později v 69 minutě utkání. Ke gólu vedla akce střídajících janovských dorostenců. Z levé strany poslal do vápna přesný centr Vokurka a Jakub Píša míč hlavou usměrnil přesně k tyči – 1:0.

Krátce na to mohli Spartakovci kontrovat. Divoký posunul míč doprava do vápna Štrbačkovi, střela z pravé strany skončila nad brankou Jankova. Čtvrthodinu před koncem domácí odmítli navýšení skóre, když na konci kombinační akce byl zakončující Vokurka, Bílý si se střelou po zemi poradil. Deset minut před koncem zahrozili hosté. Divoký prostrčil míč do vápna Vanišovi, ránu po zemi střídající gólman Komrska vyrazil. Jankovské nakonec neproměněné příležitosti mrzeli. Za další dvě minuty totiž bylo srovnáno. Rohový kop zahrával z pravé strany Divoký a Jan Štrbačka hlavou překonal Komrsku – 1:1.

Ten si sice na míč sáhl, ten však přesto skončil v síti. Vrátit Jankovu vedení mohl čtyři minuty před koncem Jirkovský, křížný přízemní pokus minul vzdálenější tyč. Přípravné utkání tak nakonec skončilo nerozhodně. Po změně stran měli Jankovští více příležitostí, ale nedokázali vstřelit více než jeden gól a Kapličtí je dokázali v závěru vyrovnávacím gólem potrestat.

SK Jankov – Spartak Kaplice 1:1 (0:0)

Branky: 69. J. Píša – 82. Štrbačka. Rozhodčí Albert – Ovčáček, Hošek. Bez karet. Diváci: 25.

Jankov: Skála – Řehoř, Kupka, Kočí, Borovka, Jirkovský, Řepa, Tůma, Rachač, Hofmann, Kočer. Střídali: J. Píša, Vokurka, Komrska,

Kaplice: F. Říha – Štrbačka, Čutka, Kuchař, Vaniš, Divoký, M. Pulec, Gondek, Nowak, Daniel, Bárta. Střídali: Jan Fejtek, Pál, F. Bílý.