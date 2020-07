Po čtyřech letech došlo na lavičce Spartaku ke změně, když Bohdana Malického nahradil Zbyněk Ginzel. V novém ročníku se Lheničtí a Kapličtí v soutěži potkávat nebudou, neboť domácí se přihlásili jen do oblastní I. B třídy. Postupně se jim daří kádr dávat dohromady, a kdyby se přihlášky podávaly v tuto dobu, nejspíše by v I. A třídě zůstali.

Utkání samotné se hrálo před slušnou diváckou návštěvou. Jako první o sobě dali vědět domácí. V sedmé minutě zahrával přímý kop Marek Rosa, jeho ránu si gólman Schneider pohlídal. Opticky měli míč častěji na kopačkách hosté, ale ve finální fázi se jim tolik nedařilo. Na první opravdu gólovou příležitost se čekalo až do minuty šestnácté. Gól měl na noze lhenický Tůma, ale Schneider skvěle zasáhl. O tři minuty později se domácí vedení ujali. Před vápnem dostal dostatek prostoru Pavel Prenner a křížnou střelou překonal kaplického gólmana – 1:0.

Do vážnějšího zakončení se hosté dostali až v polovině první půle, ale Štrbačkova rána mezi tři lhenické tyče nesměřovala. Hosté měli řadu rychlých přechodů do útoku, ale bohužel nedařilo se jim je vyřešit do zdárného konce. Ve 32. minutě se po Vanišově centru dostal do zakončení Filip Štěpánek, z otočky mířil jen do Plojharových rukavic. Na druhé straně si Schneider pohlídal Rosovu přízemní střelu. V samotném závěru první půle zahrávali domácí trestný kop. Po Ryšánkově centru mohl vedení navýšit Rosa, ale branku Spartaku minul.

Po deseti minutách hry po obrátce podržel svůj tým gólman Lhenice Plojhar. Z levé strany poslal před branku prudký centr Vaniš, bránící hráč míč poslal na vlastní bránu, Plojhar stačil na dvakrát zasáhnout. Na druhé straně si slovo vzal znovu Pavel Prenner, který v červnu hájil barvy Jankova v přípravném turnaji a nevedl si vůbec špatně, a střelou pod břevno zvýšil náskok domácího celku – 2:0. Vzápětí na druhé straně Pál ve vápně přiťukl míč Danielovi, tečovaná střela po zemi minula vzdálenější levou tyč.

Po hodině hry hosté zahrávali rohový kop. Po centru Divokého zakončoval na přední tyči Pál, bohužel bránu soupeře minul. Hosté se zaslouženého gólu dočkali dvacet minut před koncem. Při rohovém kopu po přesných přihrávkách Kebla a Daniela zakončoval Jakub Vaniš, který přízemní ranou prostřelil gólmana Plojhara – 2:1.

Domácí o sobě dali vědět po dlouhé době čtvrthodinu před koncem, povedenou ránu Kamila Ryšánka však gólman Schneider dokázal vyrazit.

S blížícím se koncem se hosté snažili o vyrovnání, domácí se naopak soustředili na držení jednogólového náskoku, což se jim nakonec také podařilo. I přes prohru byl nový lodivod kaplického Spartaku s přístupem svých nových svěřenců k utkání spokojen.

SK Lhenice – Spartak Kaplice 2:1 (1:0)

Branky: 19. a 56. P. Prenner – 70. Vaniš. ŽK: 0:1 (Divoký). Rozhodčí: Pánek – Henzl, Harvalík. Diváci: 100.

Lhenice: Plojhar – Dav. Kiš, K. Ryšánek, Pilát, Dom. Kiš, Trojan, Rosa, Tůma, Mrkvička, Schön, P. Prenner. Střídali: Mahák, J. Prenner, Sura, Beran, Vincík,

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Čutka, Gondek, Divoký, Aibl, Kebl, Vaniš, Daniel, J. Smolen, F. Štěpánek. Střídali: Kuchař, Pál, Ginzel ml.

Libor Granec