/FOTOGALERIE/ Kapličtí fotbalisté nezačali sezonu vůbec dobře. V prvních dvou kolech prohráli o gól a potřebovali zabrat. To se podařilo.

Fotbalová I.A: Vodňany - Kaplice 0:2. | Foto: Libor Granec

FK Vodňany - Spartak Kaplice 0:2 (0:1)

Branky: 31. L. Fučík, 88. M. Pulec. ŽK: 1:2 (Vokatý - Divoký, Ješina). Rozhodčí: Kovařík - Vejčík, Juráň.

"Do Vodňan jsme již museli jet pro tři body, což se nám povedlo. Kluci začali odhodlaně a první čtvrthodinu jsme byli lepším týmem. Pak jsme polevili, soupeř mohl jít do vedení, ale zachránil nás gólman Fanda Říha. Pak jsme dali krásný gól po pasu Gutheise na Česáka, který utekl obraně a krásně naservíroval míč Fučíkovi před odkrytou branku. Druhý poločas byl na můj vkus z obou stran kostrbatý. Zaveleli jsme ke střídání, šli tam zkušenější hráči a bylo to znát. Jak Lesňák, tak i Pulec vnesli klid do hry a střeou Pulce zpoza vápna k tyči jsme nakonec utkání rozhodli. Děkuji celému týmu za předvedený výkon," hodnotil duel kaplický trenér Zbyněk Ginzel.