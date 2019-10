Domácí lodivod Matouš se musel obejít bez obvyklé brankářské jedničky Vosejpky, v hostující sestavě pro změnu chyběl kapitán Gondek. Za absentujícího kouče Malického zaskočil na lavičce Spartaku zkušený František Hájek. Utkání se hrálo na těžkém měkkém terénu a prakticky s úvodním hvizdem se z nebe pustily provazy vody, které hřiště činily ještě těžším.

Hosté si lepší úvod snad ani nemohli přát. Už ve druhé minutě vystihl Váňovu rozehrávku Jiří Divoký, našel si prostor ke střele a ranou pod břevno překonal zaskakujícího gólmana Marušku – 0:1. Ještě veselejší mohli být hosté v minutě sedmé. Janura přesnou přihrávkou našel nabíhajícího Urazila, ten se octil zcela sám před gólmanem, ale střelou po zemi jej překonat nedokázal. Záhy mohlo být naopak vyrovnáno. Po centru z pravé strany fauloval ve vápně Hami Houšku a penalta byla na světě. K jejímu provedení se postavil sám faulovaný Václav Houška, a jak už to bývá, střela po zemi se od tyče odrazila do zámezí. Opět se potvrdilo nepsané fotbalové pravidlo, že faulovaný, by penaltu kopat neměl.

Ve dvanácté minutě měli domácí výhodu standardní situace. Po centru z levé strany se k hlavičce dostal Slepička, jeho pokus si gólman Říha pohlídal. Domácí byli při chuti. Po čtvrthodině hry Slepička přesnou přihrávkou oslovil Nečekala, ten se ocitl před Říhou, ten mu však včasným vyběhnutím zmenšil střelecký úhel a z jejich duelu vyšel jako vítěz. Krátce na to Slepička střílel zpoza šestnáctky, Říha přízemní ránu dokázal lapit. Poté se v hustém lijáku hra odehrávala především mezi oběma vápny. Závěrečné minuty poločasu byly hodně zajímavé. Ve 38. minutě Micák přihrávkou do vápna uvolnil Urazila, který dokázal překonat Marušku, ale Spartakovcům radost z gólu zhatil zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího.

Hned v následující minutě zatáhl balón po pravé straně Marek, na přetažený centr si počkal Vaniš, pálil tvrdě na bližší tyč, Maruška byl pozorný a míč vyrazil na rohový kop. Po následném centru od rohového praporku vybojoval na zadní tyči míč Štrbačka, zpětnou přihrávkou nabil Vávrovi, jehož rána se zastavila až v síti a hostí se naplno radovali z navýšení náskoku. Jenomže Vávrovu střelu tečoval Janura a dle asistenta rozhodčího v ofsajdovém postavení, a tak gól opět neplatil. V samotném závěru první půle roh v domácím provedení. Po Nečekalově centru od rohového praporku hlavičkoval nad bránu Král.

Ve druhém poločase již hráče neskrápěl déšť, hřiště i tak dostávalo co proto a bylo čím dál rozbitější. V 53 minutě měl vyrovnání na kopačce Nečekal, na Říhu si nepřišel, akce pokračovala, do dalšího zakončení se dostal Janeček, ani jeho střelecký pokus kaplický gólman za svá záda nepropustil. Pak zahrozili pro změnu hosté. Na pravé straně se uvolnil Marek, přetažený centr našel Vaniše, ten pálil pod břevno, Maruška stačil konečky prstů míč vytěsnit na rohový kop. V 64 minutě zprava přihrával do vápna znovu Marek, na přední tyči našel Urazila, ten však zakončoval mimo. A přišel trest. V té samé minutě byli domácí hráči na hranici šestnáctky důraznější než bránící Kapličtí, a kapitán Tomáš Tengl dokázal povedeným zakončením vyrovnat na 1:1.

Uběhlo jen pár minut a obrat ve vývoji skóre byl dokonán. Fotbalisté Čtyráku“ se dostali do brejkové situace na křížnou přihrávku si na pravé straně naběhl Lukáš Hofmann a jeho nepovedený centr se stal ideálním zakončením a míč obloučkem zapadl za bezmocného Říhu – 2:1. Z vedení se domácí radovali sotva dvě minuty. Na přesnou kolmou přihrávku Janury asi do vápna naběhl Vojtěch Čutka, při zakončení zprava trefil tzv krtka a míč po zemi doskákal k bližší tyči – 2:2.

Na rozbahněném terénu příliš kombinovat nešlo. S blížícím se závěrem se hra odehrávala převážně ve středu hřiště, nikdo z hráčů se za tohoto stavu a času nechtěl dopustit nějaké zásadní chyby. V 88 minutě se ke střele odhodlal domácí Janeček, Říha ránu vyrazil na rohový kop. Po závěrečném hvizdu se tedy nakonec body dělily a asi spravedlivě.

SK Čtyři Dvory – FK Spartak Kaplice 2:2 (0:1)

Branky: 64. Tengl, 68. Hofmann – 2. Divoký, 70. Čutka.

ŽK 2:2 (Janeček, Hofmann – Štrbačka, Janura). Rozhodčí: Boček – Vican ml., Saidl. Diváci: 50.

Kaplice: F. Říha ml. – Štrbačka, M. Hami, Čutka, T. Vávra, F. Marek, Divoký, Micák, Vaniš (72. Jan Fejtek), Janura, Urazil (75. Pál).

Libor Granec