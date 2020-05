Na úvodní gól se čekalo pouhé čtyři minuty. Z pravé strany centroval Fišer, hlavičkující Jakub Grznárik byl u míče dříve než gólman Schneider a hosté šli do vedení – 0:1. V prvním poločase přítomní diváci příliš gólových příležitostí neviděli. Týmy se snažily útočit, ale chyběla lepší finální přihrávka a také samotné zakončení. Obě dvě družstva měla k dispozici několik rohových kopů, ale ani z nich se šance nerodily.

Domácí mohli jednobrankové manko smazat po půlhodině hry, kdy po levé straně zatáhl balón Vaniš, do zakončení se dostal Pál, ale střela mu vůbec nesedla. Hostující gólman mohl zůstat v klidu.

Po změně stran byla hra oboustranně o poznání živější a přibývaly i šance. V té první byl po několika minutách hostující Fišer, ale Schneider jeho ránu ztlumil a nebezpečí zažehnal odkopem do zámezí Čutka. Po hodině hry mohli Spartakovci srovnat stav. Daniel ve vápně uvolnil Urazila, ten však z úhlu Ottenschlägera prostřelit nedokázal.

Záhy naopak tutová příležitost pro Velešínské. V brejkové situaci Rameš vysunul Grznárika, jenž se ocitl zcela sám před gólmanem, ale Schneider svůj tým podržel. Kapličtí zahrozili průnikem Urazila, ale ani z něj nedokázali vytěžit kýžené ovoce.

Dvacet minut před koncem hosté odskočili na rozdíl dvou branek, když se po rohovém kopu Přibyla hlavou prosadil Petr Hynšt – 0:2. O pět minut později se mohli Kapličtí kontaktním gólem vrátit do zápasu. Na levé straně se uvolnil Gondek, nabíhající Daniel v gólové pozici před bránou centr nedokázal usměrnit na bránu. Na druhé straně po Hynštově centru zakončoval zleva k bližší tyči Filip Rozkošný, Schneider míč vyrazil na rohový kop.

Domácí Spartaki se snažili závěr zápasu zdramatizovat, ale v koncovce se mu nedařilo. V 78. minutě se po Schneiderově výkopu dostal za obranu Urazil, ale míč poslal jen do brankáře Ottenschlägera. Na souboj stejných hráčů došlo i tři minuty před koncem a opět vítězně pro hostujícího gólmana. Urazil zakončoval na dlouho nohu pouze do něj. Tři body do tabulky Turnaje sedmi týmů tak získali Velešínští, a to především díky přesnější a důraznější koncovce.

FK Spartak Kaplice – FC Velešín 0:2 (0:1)

Branky: 4. Grznárik, 70. Hynšt. ŽK 1:1 (Divoký – Přibyl). Rozhodčí Kučera – Říha, Kuchař. Diváci: 60.

Kaplice: Schneider – Kuchař, M. Hami, Aibl, Gondek, Daniel, Divoký, Micák, Vaniš, Pál, F. Štěpánek. Střídali: Kebl, Čutka, Jan Fejtek, M. Urazil, Štrbačka.

Velešín: Ottenschläger – K. Zatloukal, Přibyl, Pomeje, Rameš, Fišer, Semerád, Grznárik, Jirský, M. Kysela, Hynšt. Střídali: F. Rozkošný, L. Kysela, Holý, J. Zatloukal.

Libor Granec