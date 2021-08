Kaplické čekala poslední prověrka před novým ročníkem soutěže na půdě soupeře, který rovněž působí v I. A třídě, ale hraje druhou skupinu. O utkání referoval spolupracovník Deníku Libor Granec.

Všechny předchozí přípravné zápasy Spartak odehráli proti týmům z krajského přeboru. Poprvé tak teoreticky narazili na sobě rovného. V prvních deseti minutách jako by se hráči obou týmů seznamovali s notně promáčeným terénem, kvůli čemuž byl i pažit poněkud vyšší, ale pro oba týmy to bylo stejné. Úvodní šanci si vypracovali domácí. Po průniku Houšky a jeho následném centru hlavičkoval mimo tři kaplické tyče Hofmann. Hosté kontrovali o dvě minuty později, když Pál vybojoval míč pro Gutheise, který se dokázal na vápně uvolnit, střela po zemi ale skončila vedle brány. V sedmnácté minutě přišla gólové příležitost pro spartakovce. Divoký přesnou přihrávkou uvolnil nabíhajícího Pála, mířil však jen do nohou vyběhnutého gólmana Voborského.

V polovině prvního dějství už se ovšem skóre měnilo a vedení se ujali hosté. Gutheis narýsoval kolmou přihrávku na rozběhnutého Erika Pastiera, který pláchl obraně a střelou na bližší tyč překonal brankáře Voborského – 0:1. Ve druhé části prvního poločasu moc šancí k vidění nebylo. Za zmínku stojí snad jen tečovaná střela Hofmanna, která skončila vedle kaplické svatyně. Jinak se první poločas odehrál ve stylu, každý chvilku tahá pilku.

Druhé dějství začali o poznání aktivněji hosté, kteří zahrozili hned po pár vteřinách. Po Gutheisově přihrávce byl v gólové pozici Pál, střídajícího gólmana Kaloše se pokusil přelobovat, ale branku minul. I v dalších minutách měli míč častěji na svých kopačkách hosté. Zasloužené odměny se dočkali v 58. minutě střetnutí. Po pěkné kombinaci Janouška s Danielem zatáhl míč po levé straně do vápna Pastier, našel před brankou nepokrytého Petra Gutheise a ten pohodlně skóroval – 0:2. Domácí vzápětí z ojedinělé šance snížili, když se po dlouhém nákopu do vápna prosadil hlavičkující Jan Řepa – 1:2.

Kapličtí byli ale lepším týmem a nedlouho poté si vzali dvoubrankový náskok zpět. Za kolmou přihrávkou se do šestnáctky vydal Erik Pastier, vybíhající Kaloš byl u míče sice dříve, jenomže balon neudržel a kaplický hráč z úhlu zacílil přesně – 1:3. V 68. minutě přišla další příležitost Spartaku. Po odraženém míči pálil tvrdě Gutheis, Kaloč stačil míč vyrazit na rohový kop. Ten následně Gutheis rozehrával na Divokého, jenž pálil do břevna. Až poté se ke slovu dostali i domácí, snížit mohl Klimeš, ale gólman Kuchař míč vyrazil na rohový kop.

Čtvrthodinu před koncem hosté odskočili na rozdíl tří branek. Smolen poslal přesný pas za beky, Daniel zatáhl míč z pravé strany do šestnáctky, předložil míč před prázdnou branku Petru Gutheisovi a bylo to 1:4. Snížení měl na kopačce nedlouho poté Dubský, ale gólman Kuchař jej vychytal. Na duel stejných hráčů došlo čtyři minuty před koncem a v tomto případě byl úspěšnější domácí útočník Tomáš Dubský – 2:4.

Poslední slovo měli ovšem hosté. Nejprve sice Gutheis svou šanci promarnil, ale vzápětí jej ideální přihrávkou našel Koubek a Petr Gutheis zkompletoval hattrick a ztvrdil tím tak výhru Spartakovců v poměru 2:5. Kapličtí poslední přípravný zápas letní přípravy vyhráli a to zcela po zásluze.

SK Čtyři Dvory – Spartak Kaplice 2:5 (0:1)

Branky: 59. Řepa, 86. Dubský – 58., 75., 88. Gutheis, 23., 62. Pastier. Bez karet. Rozhodčí: Dimitrov – Kotnauer, Hora. Diváci: 50.

Čtyři Dvory: Voborský – Pavlík, Pecha, Vajo, Hajný, Čermák, Houška, Rachač, Dubský, Hofmann, Řepa. Střídali: Komberec, Klimeš, Pečený, Rohlíček, Kaloš.

Kaplice: Kuchař – Aibl, Čutka, Gondek (70. O. Říha), F. Štěpánek, Divoký, Janoušek (73. Koubek), Daniel, Pál (62. J. Smolen), Gutheis, Pastier (77. Beránek).