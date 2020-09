V horkém sobotním dopoledni hostili Novoveští kaplický Spartak. V domácí sestavě se objevili „Dynamáci“ Jakub Vogl a Radomil Procházka, jenž byl připraven mezi náhradníky. Hostující kouč Ginzel kromě Kebla nově postrádal i zraněného Smolena.

Od úvodních minut se hrálo od podlahy. Už ve třetí minutě udělil hlavní arbitr Náprava první žlutou karu zápasu, kterou z jeho rukou viděl kaplický obránce Čutka. V desáté minutě pokoušel střelecké štěstí hostující Divoký, ale míč mezi tři tyč nenasměroval. Na druhé straně po rychle rozehraném trestném kopu střílel z větší vzdálenosti Trejbal, ale ani proti jeho ráně nemusel soupeřův gólman zasahovat.

Po čtvrthodině hry se ukazatel skóre pohnul. Domácí se dostali lacino k rohovému kopu. Po centru Neumanna neuhlídali spartakovci Petra Boháče, který hlavou neomylně skóroval – 1:0. První polovina úvodního dějství patřila Nové Vsi. V osmnácté minutě zahrával trestný kop z hlouby pole Graman, hlavičkoval Jiránek, Schneider míč z pod břevna vytáhl na rohový kop. Domácí byli ze standardních situací hodně nebezpeční. Po dalším rohovém kopu míč po centru propadl až k Boháčovi, který poslal míč na bránu, trefil však jen brankáře Schneidera.

Až poté se začali více osmělovat i hosté, a i oni měli své příležitosti ke skórování. V 27. minutě centroval z levé strany Gondek, na zadní tyči zakončoval z první Micák, mířil však jen nad bránu gólmana Bartizala. Po půlhodině hry střílel po rohovém kopu Vaniše Fišer, tečovaná střela po zemi si našla cestu do Bartizalových rukavic. Pak další možnost standardky pro domácí fotbalisty. Hlavou zakončoval kapitán Pech, Schneider byl pozorný a míč za svá záda nepustil. V závěrečných minutách první půle střílel z přímého kopu kaplický Vaniš nad bránu. V samotném závěru první půle po Gondekově přihrávce našel Divoký ve vápně Štrbačku, ten však zprava mířil pouze nad Bartizalovu svatyni.

Jak skončilo dějství první, začalo po změně stran i to druhé. Hosté byli aktivnější a byli také zanedlouho odměněni. Daniel posunul míč do středu hřiště Micákovi, ten vybídl přesnou přihrávkou ke zteči z pravé strany nabíhajícího Petra Fišera, který v koncovce zúročil své zkušenosti a vyrovnal na 1:1. Hosté se snažili dál útočit, ale gólovku měli z brejku domácí. Po hodině hry Holý předložil míč do stoprocentní šance střídajícímu Seethalerovi, ten však měl svá mířidla hodně rozštelovaná.

Klíčový moment zápasu byl k vidění v 64. minutě, kdy sudí Náprava po druhé žluté kartě hostům vyloučil Faltuse. Spartakovci šli do deseti, a navíc z následné standardní situace inkasovali. Hlavičkující Jiří Jiránek vrátil Nové Vsi vedení – 2:1. Gólovou pojistku domácích pak o deset minut později přidal zkušený Radomil Procházka – 3:1. Bylo rozhodnuto. Zdramatizovat závěr mohl deset minut před koncem střílející Kuchař, ale Bartizal byl u své levé tyče včas a prudkou ránu stačil vyrazit na rohový kop. Zbylé minuty zápasu byly hodně nervózní, stejně tak jako celý zápas.

TJ Nová Ves – Spartak Kaplice 3:1 (1:0)

Branky: 15. Boháč, 64. Jiránek, 74. Procházka – 52. Fišer,

Rozhodčí: Náprava – Boček, Saidl. ŽK: 4:6 (Trejbal, Neumann, Novák, Holý – Faltus 2, Čutka, Štrbačka, Divoký, Daniel). ČK: 0:1 (64. Faltus). Diváci: 120

Nová Ves: Bartizal – J. Vogl, Boháč, Žoček (56. Seethaler), Graman (56. Beneš), Neumann (86. Vrábek), Trejbal (41. Procházka), Pech, Novák, Holý, Jiránek.

Kaplice: F. Schneider – Štrbačka (56. Aibl), Čutka, Gondek, Fišer, Faltus, Micák, Vaniš (78. Beránek), Divoký (83. Presniakov), Pál (71. Kuchař), Daniel.

Libor Granec