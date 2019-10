Domácím chyběli v sestavě exligista Lengyel a Falc. Hostující trenér oproti minulému střetnutí už mohl počítat se službami Čutky a kapitána Gondeka, ale zase pro změnu chyběl Marek Hami, jenž po zápase s Prachaticemi skončil v nemocnici na šití.

V šesté minutě měli hosté výhodu trestného kopu z pravé strany. K balónu se postavil Vaniš, místo centru míč zatočil k bližší tyči, gólman Jakub Hotový byl ale pozorný a míč vyrazil na rohový kop. V dalších minutách byla hra v poli poměrně vyrovnaná. Plánští se k vážnějšímu zakončení dostali až v osmnácté minutě, a to po rohovém kopu. K hlavičce se dostal Carda, ale Říha zasahovat nemusel.

V polovině první půle se domácí dožadovali odpískání nedovoleného zákroku v pokutovém území Spartakovců. Zleva poslal míč do vápna Petr Šteyer, kapitán Tomáš Pintér se ocitl na zemi, ale pískala hlavního arbitra se neozvala. Ve 26. minutě se bezbrankový stav přece jenom změnil a gólu se dočkali domácí. Po akci z pravé strany bránící hráči míč odvrátili pouze k Dominiku Kořínkovi, který přízemní střelou prostřelil hradbu těl před sebou a bylo to 1:0.

Své příležitosti měli posléze i hosté. Po Štrbačkově zpětné přihrávce střílel zpoza šestnáctky Čutka, Jakub Hotový míč našel ve svých rukavicích. Největší příležitost v prvním poločase si Spartakovci připravili v 35. minutě. Kapitán Gondek přesným pasem posadil míč na hlavu nepokrytého Dana Pála, který však v gólové pozici branku Plané minul.

O několik minut později se Kapličtí dostali do přečíslení čtyř proti třem, k jejich smůle z něj však nic nevytěžili. Ve 42. minutě po delší době zahrozili domácí. Na levé straně se dokázal uvolnit Kořínek, zpětnou přihrávkou našel v gólové pozici Cardu, tomu však v poslední chvíli do rány skočil skluzem Divoký. První poločas pak uzavřela přízemní rána hostujícího Vávry, kterou Jakub Hotový za svá záda nepropustil a do kabin odcházeli o gól spokojenější Plánští.

Po obrátce se obraz hry poněkud změnil. Domácí se s jednogólovým náskokem v zádech zatáhli před vlastní šestnáctku. Kapličtí měli míč častěji na svých kopačkách a snažili o smazání manka. Po hodině hry po přiťuknutí Divokého pálil Gondek, střela po zemi minula levou tyč. V 66. minutě byli domácí za svou pasivitu a hosté za svou aktivitu odměněni. Trestný kop zahrával z levé strany Divoký, bránící hráči nechali bez povšimnutí nabíhat Patrika Micáka, jehož první zakončení ještě stačil Jakub Hotový vyrazit, ale proti pohotové dorážce stejného hráče zasáhnout už nemohl – 1:1.

Poté Kapličtí nedotáhli do zdárného konce slibně vyhlížející protiútok do otevřené obrany. V 72 minutě po přihrávce střídajícího Kuchaře střílel Vaniš, tečovanou střelu si gólman Jakub Hotový pohlídal. Domácí ve druhém poločase zahrozili poprvé prakticky až čtvrthodinu před koncem. Z pravé strany centroval Ondřej Hotový, na přetažený centr si naběhl David Kneys, Říha proti hlavičce zblízka zasáhl a míč skončil na tyči. Šest minut před koncem se do zakončení dostal znovu domácí. Po centru od rohového praporku hlavičkoval Kneys, následnou dorážku na druhé tyče nedovolil Štrbačka. Minutu před koncem hosté kopali roh. Na vápně se k odraženému míči dostal Micák, z dobré pozice poslal balón nad břevno. V nastaveném čase se dostal ke střele po Plojharově přihrávce Carda, z osmnácti metrů však mířil nepřesně. Zápas tak skončil dělbou bodů, kterou lze považovat asi za zaslouženou.

SK Planá – FK Spartak Kaplice 1:1 (1:0)

B: 26. Kořínek – 66. Micák,

ŽK 3:1 (Samek, J. Hotový, T. Pintér – Divoký). Rozhodčí: Boček – Vican, Saidl. Diváci: 92.

Planá: J. Hotový – O. Hotový, J. Pintér, Lašák, Kneys, Samek, Píchal (66. J. Šteyer), Kořínek (46. Plojhar), P. Šteyer (74. Balogh), T. Pintér, Carda,

Kaplice: F. Říha ml. – Štrbačka, T. Vávra, Čutka, Gondek, F. Marek, Divoký, Micák, Vaniš (80. Daniel), Pál (59. Kuchař), Urazil.

Libor Granec