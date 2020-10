Fotbalová I. A třída měla ve skupině A v 7. kole na programu okresní derby. Očekávaný duel skončil podle papírových předpokladů a tři body z derby putovaly do Kaplice. Tým Velešína sice popáté v řadě prohrál, ale jeho výkon vykazoval známky zlepšení.

Fotbalisté Velešína (v červeném) podlehli v derby I.A třídy Kaplici 0:2. | Foto: Libor Granec

FC Velešín – Spartak Kaplice 0:2 (0:1)

František Jaroš, trenér FC Velešín (13. místo): „Po čtyřech prohrách za sebou jsme chtěli konečně bodovat. Zápas to byl na šance celkem vyrovnaný, Kaplice měla míč častěji na kopačkách, ale přes naší zhuštěnou obranu se těžko prosazovala. Naše šance tkvěla v taktice pozorně bránit a pokoušet se o brejky. Bohužel jsme celkem brzy, a to už ve 12. minutě, dostali branku a pár našich dobrých příležitostí jsme neproměnil. Kaplice své vítězství pojistila v 78. minutě. Kdyby naši hráči takhle bojovali a dodržovali to, co si řekneme před zápasem, tak jsme možná mohli mít víc bodů než pouhé dva. Tak snad nám to vydrží i do příštího kola.“