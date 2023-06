/FOTOGALERIE, VIDEO/ Je dobojováno. Kapličtí fotbalisté končili mistrovskou sezonu na Prachaticku. A končí ji za ti body.

Fotbalová I.A Lhenice - Kaplice. | Video: Jan Klein

SK Lhenice – TJ Spartak Kaplice 2:4 (0:2)

Branky: 51. Vincík, 75. P. Prenner – 35., 39. Gutheis, 50. Gondek, 89. Pál. ŽK 2:1 (Vincík, Tůma – Schneider). ČK 1:0 (73. Vincík). Rozhodčí M. Vican ml. – Kříž, P. Vican.

Sestavy - Lhenice: Dvořák (46. Plojhar) – Dom. Kiš (70. Dav. Kiš), J. Prenner, Tůma, Trojan (79. Šindelář), Máčl, Fišer (63. Janošťák), Beran, Jedlička, P. Prenner, Vincík.

Kaplice: F. Říha (46. Schneider) – Kuchař, Gondek, Svoboda (58. O. Říha), Daniel (79. T. Vávra), Pál, M. Pulec, Divoký, Vaniš, Gutheis, Pastier (58. Smolen).

1/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 2/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 3/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 4/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 5/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 6/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 7/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 8/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 9/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 10/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 11/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 12/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic. 13/13 Zdroj: Foto: Libor Granec Kapličtí fotbalisté vezou body ze Lhenic.

"Do Lhenic jsme jeli vyhrát, aby bylo veselo na dokopné. A to se povedlo. Zápas byl z naší strany povedený jen v prvním poločase, kdy jsme byli aktivní a vedli 2:0. Ve druhé půli jsme přidali třetí branku a kluci si mysleli, že je po zápase. Ale to byl omyl. Zbytek zápasu byla z naší strany jen bramboračka. Kluci přestali běhat a dělali si, co ctěli. Jsem rád, že je po sezoně. Konečně si trochu odpočineme," glosoval utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.