/FOTOGALERIE/ Kapličtí starší žáci v minulém kole fotbalového KP těsně prohráli na půdě čtvrtého týmu tabulky. Tentokráte doma hostili osmého a i když jsou v tabulce poslední, chtěli soupeře potrápit a připsat si na konto další bodík.

KP starší žáci: Spartak Kaplice - Meteor Tábor. | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – FK Meteor Tábor 2:1 (1:1)

Branky: 28., 71. Vosika – 11. Tafallari vlastní.

Sestava Kaplice: Bican – Šimek, L. Vávra, Melnyk, P. Kučera, Jak. Fejtek, Hrechukh, P. Janek, Tafallari, Mrenica, Vosika. Střídali: T. Klícha, Trinkl, D. Krátký.

Domácí začali aktivněji. První minuty zápasu se odehrávaly téměř výhradně na polovině hostů, ale k vážnějšímu zakončení tato aktivita nevedla. Naopak první střelecký pokus si na konto připsali hráči Meteoru, ale střelu Silverthorna si gólman Bican pohlídal. V 11. minutě už se ovšem Táborští radovali. Protiútok do otevřené obrany táhl po pravé straně Hejtmánek, křížná dlouhá přihrávka prošla vápnem až na zadní tyč, Klouček vracel míč do předbrankového prostoru a vracející se Tafallari nasměroval míč nešťastně do vlastní sítě – 0:1. Inkasovaný gól Kaplické na několik minut ochromil, ale s postupem času začali být zase více nebezpeční. Ve 27. minutě po rohovém kopu Tafallariho hlavičkoval nad bránu Vosika. O chvíli později už vyrovnáno bylo a byla to fotbalová paráda. Po průniku Melnyka se před vápnem dostal míč k Radku Vosikovi, který si jej navedl do střelecké pozice a parádní křížnou střelou poslal do pravého horního rohu branky, kde se míč ještě od tyče odrazil do sítě. Gólman Kačírek byl bez šance – 1:1. Krtáce před poločasem měli Táborští výhodu přímého kopu z velmi dobré střelecké pozice. Míč po přízemní střele Filipa Nováka našel gólman Bican ve svých rukavicích. Po změně stran pokračoval boj o každý metr hřiště. V první polovině druhého poločasu se do šancí dostávali Táborští, ale dvě gólové příležitosti Hejtmánka zlikvidoval gólman Bican, který svůj tým výrazně podržel. Když hráči Meteoru své šance nevyužili, začali se o slovo hlásit i domácí. První možnost ještě Radek Vosika nevyužil, ale devět minut před koncem zakončil svůj únik přesnou střelou a rozjásal tak domácí fanoušky – 2:1. Hosté se pak snažili ve zbývajícím čase jednogólové manko smazat, ale Kapličtí si své vedení vzít nenechali a potvrdili tak, že i když se nachází na posledním místě tabulky, tak v jarních odvetách se herně viditelně zlepšili a také daleko více bodují než v podzimní části sezóny.

Autor: Libor Granec