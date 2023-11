/FOTOGALERIE/ Poslední zápas podzimu měli před sebou fotbaloví starší žáci Spartaku Kaplice. Ti na vlastním hřišti hostili rezervní tým českobudějovického SKP. Hosté přivezli do Kaplice mladou sestavu. Domácí se museli obejít bez několika hráčů, a tak se na hrotu útoku představil druhý gólman Jan Lüftner.

I.A starší žáci: Kaplice - SKP ČB B 7:0 (3:0). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SKP České Budějovice B 7:0 (3:0)

Branky: 21., 32. P. Janek, 50., 67. Lüftner, 18. Klinger, 73. Tafallari, 79. P. Kučera. ŽK 1:1 (Tafallari – Mrázek). Rozhodčí: Velfl.

Sestavy - Kaplice: Bican – Růžička, T. Klícha, P. Janek, P. Kučera, Klinger, Mulač, Tafallari, Kubeš, J. Krátký, Lüftner. Střídal: T. Výlet. SKP ČB B: Sládeček – Kubal, Plášil, Reitinger, Semenikhin, Cimini, Babouček, Pánek, Huitema, Hájek, Buchálek, Pešek, Mrázek.

První gólovou příležitost měli hosté. Sám na branku postupoval Kubal, ale gólman Bican se štěstím míč dostal mimo tři tyče. V dalším průběhu zápasu měli více střeleckých pokusů a šancí Kapličtí. Po rohovém kopu střílel nad Kučera. O chvíli později výkop Bicana propadl až za hostující obranu a do samostatného úniku se dostal Lüftner, ale soupeřova brankáře Sládečka nepřekonal. Ve 13. minutě měl vedoucí gól na svých kopačkách Jakub Krátký, ale ani on Sládečka ve stoprocentní šanci překonat nedokázal. Vzápětí po průniku Tafallariho pálil pouze do boční sítě Lüftner. Zaslouženého vedení se Kapličtí ujali v 18. minutě, kdy v brance skončila nenápadná střela Tomáše Klingera – 1:0. Za další tři minuty už to bylo o dva góly, když balón poslal pod břevno Prokop Janek – 2:0. Na poločasových 3:0 upravil skóre osm minut před pauzou povedenou střelou k tyči znovu Prokop Janek.

Fotbalová I.A: Tentokrát to byla paráda, všechny týmy braly po třech bodech

Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Hostující mladíci se snažili o kombinační fotbal, ale ve finální fázi se proti fyzicky vyspělejším domácím prosadit nedokázali. Naopak to byli Kapličtí, kdo přidával další góly. V 50. minutě vysunul Krátký rozběhnutého Jana Lüftnera, který svůj nájezd zakončil prudkou střelou po zemi – 4:0. V dalším průběhu mohl skórovat Krátký, ale v prvním případě mířil mimo a ve druhé šanci poslal míč pouze do tyče. V 65. minutě po rohovém kopu Janka gólman Sládeček vytáhl skvělým zákrokem gólovou hlavičku Klíchy. Pátý gól přidali spartakovci v 67. minutě. Po průniku Krátkého a jeho zpětné přihrávce zblízka skóroval Jan Lüftner – 5:0. Poté se prosadil i nejlepší střelec týmu v sezoně Adrian Tafallari, když prudkou ranou poslal míč přesně k tyči – 6:0. Gólový účet zápasu pak minutu před koncem uzavřel kapitán Kaplice Patrik Kučera, na jeho křížnou střelu si sice Sládeček sáhl, přesto se míč od tyče dostal za brankovou čáru – 7:0.

Díky tříbodovému zisku Kapličtí přezimují na prvním místě tabulky s jednobodovým náskokem před Lišovem.

Autor: Libor Granec