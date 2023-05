/FOTOGALERIE/ Další dva mistrovské zápasy čekaly na fotbalové mladší žáky Spartaku Kaplice. V Písku sice neuspěli, ale spravili si chuť doma proti Roudnému.

KP mladší žáci: Spartak Kaplice - Roudné. | Foto: Libor Granec

FC Písek B – TJ Spartak Kaplice 13:5 (7:2)

Branky: 9., 60., 61., 65. Biněda, 28., 31., 65. Smola, 3., 14. Skála, 24. Diňa, 28. Šíp, 38. Chytrý, 63. Podlešák – 23., 25., 40., 44. Mulač, 55. J. Krátký.

Sestava Kaplice: Nekužová – D. Štěpánek, Šubarda, D. Janda, Klinger, Mulač, F. Draxler, Š. Janek, Lukš, J. Krátký, M. Koschant, T. Výlet, F. Dreiling, Vošický.

Čtvrtá písecká rezerva hostila jedenáctý kaplický Spartak. Domácí využili možnosti velikosti branek. Hrálo se tak na velké branky klasických rozměrů. Tomu také odpovídá konečné skóre. O minulém víkendu Kapličtí v domácí prostředí na branky střední velikosti podlehli šestým Prachaticím 0:1 a porazili druhý Jindřichův Hradec 4:3. V Písku kaplická brankářka, která může nastupovat ještě v kategorii starší přípravky, byla ve velké brance doslova ztracená. Domácí fotbalisté ji překonali celkem třináctkrát. Rozhodně se ji nedá nic vyčítat. Byla by škoda, kdyby brankářku, kterou chytání baví, odradilo to, že musí čelit soupeřům ve velké bráně. V zimní přestávce došlo k úpravě pravidel. Místo 7 + 1 na šířku hřiště, se nyní hraje tzv. od vápna k vápnu v počtu 8 + 1, což je kvitováno jako správný krok, ale hrát v této věkové kategorii na velké brány, je zřejmě unáhlené. Pak se rodí nefotbalové výsledky, jako například ten v Písku. Rozhodně to není výčitka vůči píseckým pořadatelům, ti jen využili možnost, kterou jim pravidla nabízejí.

TJ Spartak Kaplice – TJ Malše Roudné 9:2 (7:1)

Branky: 9., 10., 21., 23. F. Draxler, 27., 31. D. Janda, 50., 56. Mulač, 2. J. Krátký – 33. Hliněný, 61. Procházka.

Sestava Kaplice: Nekužová – D. Štěpánek, Šubarda, D. Janda, Mulač, F. Draxler, Š. Janek, Lukš, J. Krátký, M. Koschant, T. Výlet, F. Dreiling, Vošický, Klinger.

V předehrávce se dala očekávat vyrovnaná bitva. Vždyť jedenáctým tým tabulky hostil desátého. Kapličtí jako by hodili za hlavu nezdar v Písku a od první minuty se do Malšanů doslova zakousli. Už ve 2. minutě ukázal záda hostujícím zadákům Jakub Krátký a přízemní střelou poslal Spartak do vedení – 1:0. V 6. minutě roudenský gólman Kovacs zneškodnil střelu Draxlera a Janda z dorážky bránu přestřelil. Na druhé straně mohl vyrovnat Plzák, ale brankářka Nekužová konečky prstů míč vytěsnila mimo tři tyče. Pak skončil na tyči centr hostujícího Löbla a na druhé straně se neujala střela Draxlera. V 9. minutě Janda posunul míč do střelecké pozice Františku Draxlerovi a přízemní rána skončila v síti – 2:0. Hned v následující minutě po přihrávce Jakuba Krátkého zvýšil už na rozdíl tří branek znovu František Draxler – 3:0. Pak mohl snížit hostující Löbl, ale ve své šanci branku Spartaku minul a o chvíli později Nekužová skvěle zasáhla při gólovce Papcuna. Na druhé straně zůstaly nevyužity gólové příležitosti Mulače a Draxlera. Ve 21. minutě se prohnal otevřenou roudenskou obranou František Draxler a svůj únik zakončil gólem – 4:0. Čistý hattrick během dvanácti minut. Ani to nebylo vše. Hned o dvě minuty později Mulač přesnou přihrávkou za obranu vyslal do úniku znovu Františka Draxlera a ten přidal již svůj čtvrtý gól v zápase – 5:0. Kapličtí stále neměli dost. Ve 27. minutě pláchnul hostům po pravé straně Krátký, pronikl do vápna a po jeho přesné přihrávce pohodlně skóroval Dominik Janda – 6:0. O čtyři minuty později lovil roudenský brankář míč ze své sítě posedmé. Dominik Janda v tomto případě zužitkoval ideální přihrávku Filipa Dreilinga – 7:0. Až poté se mohli z gólu radovat i Roudenští. Přízemní střelou se prosadil Eliáš Hliněný – 7:1. I ve druhém poločase měli více šancí Kapličtí, i když tempo již nebylo tak zběsilé. Po pěti minutách hry střídající gólman Vaňata vyrazil střelu Draxlera a Janda z dorážky branku Malšanů minul. O několik minut později Vaňata vytáhl na břevno povedenou Dreilingovu střelu. Kapituloval až v 50. minutě po průniku Jiřího Mulače středem hřiště – 8:1. V 56. minutě zahrával rohový kop kaplický Klinger a Jiří Mulač hlavičkoval přesně – 9:1. Nedlouho poté hosté snížili, přesným křížným pokusem Radomila Procházky – 9:2. Pak mohli ještě snížit Tibor Vojta a Ondřej Kužel, proti však byla brankářka Nekužová. Spartakovci zápas zcela ovládli. Konečné skóre hovoří za vše.

Autor: Libor Granec