Tým třiapadesátiletého trenéra Bohdana Malického v první polovině sezony kromě úvodního výpadku se Zlatou Korunou a prohry na půdě největšího konkurenta z Velešína předváděl výborné výkony a stal se i nejofenzivnějším týmem ze všech jihočeských soutěží.

Kaplický kouč nám před startem odvet odpověděl na tři otázky.

Došlo ve vašem kádru oproti podzimu ke změnám?

Na poslední chvíli se nám podařilo vyřídit příchod Marka Hamiho, který se vrací z Třeboně. Jediným odchodem pak je Martin Pulec. To byl pro nás klíčový hráč, ale na jeho post máme díky zmíněném návratu alternaci. Ve středu zálohy mohou hrát Divoký, Kebl nebo Micák. Ten se po delším zranění vrací naplno. Už na podzim odehrál pár minut, ale teď absolvoval celou přípravu a jasně ukazuje, že šanci chytil.

Absolvovali jste v přípravě vše, co bylo v plánu?

Musím říct, že se zimní přípravou jsem byl naprosto spokojený. Účast byla slušná, téměř všichni odtrénovali, co měli. Pochválím hlavně starší kluky, kteří šli příkladem. Připravenost týmu je, myslím si, velice dobrá. Odpadla nám sice plánovaná generálka s Lažištěm, ale na druhou stranu budou mít kluci po pauze do zápasů ještě větší chuť.

Jak hodnotíte vaše vyhlídky směrem k postupu?

Vzhledem k tomu, že jsme posílili o hráče z krajského přeboru, tak naše cíle nemohou být jiné než postupové. Tým posílil a dle mého soudu je i dobře připravený. Nebudeme proto alibisty a ani nemůžeme říkat, že nejsme favoriti. Chceme pro Kaplici vybojovat I.A třídu! Soutěž je ovšem dlouhá, ve špičce vyrovnaná a určitě nebude rozhodovat jen náš zápas s Velešínem. Máme to ovšem dobře rozehrané a je jen na nás, jak šanci využijeme. Pokud ale půjdeme do každého zápasu se stoprocentní koncentrací, tak se to povede!