Oba dva týmy vstupují do nového ročníku pod vedením nových trenérů. Spartakovce vede Zbyněk Ginzel, veselskou Lokomotivu Libor Zeman. Vstup do samotného střetnutí vyšel lépe Kaplickým fotbalistům. Už ve třetí minutě při centrovaném míči z levé strany zahrál ve vápně rukou při obranném zákroku Hruška a domácí dostali výhodu pokutového kopu. K balónu se postavil Jan Smolen a nezaváhal – 1:0.

V osmé minutě si hostující gólman Hejl poradil s přízemní střelou Kuchaře. V třinácté minutě už domácí měli dvougólový náskok. Smolen přesnou kolmicí oslovil nabíhajícího Roberta Daniela, který po samostatném úniku zamířil přesně k bližší tyči – 2:0. Uběhly jen tři minuty a hostům se podařilo vstřelit kontaktní branku. Pronikajícího Nulíčka ve vápně fauloval vybíhající gólman Schneider a penalta se pískala i na druhé straně. I exekutor Lokomotivy Matěj Ježek mířil přesně – 2:1.

Vzápětí si Spartak mohl vzít dvoubrankový náskok zpět. Důrazným napadáním vybojovali míč, Divoký jej přiťukl před vápnem Smolenovi, ale jeho přízemní křížná střela skončila pouze na tyči Hejlovy svatyně. Kapličtí fotbalisté byli aktivnějším týmem a byli častěji na míči. V polovině prvního dějství po Divokého přihrávce střílel Gondek, tečovaná přízemní rána minula pravou tyč. Na druhé straně pokoušel střelecké štěstí Nulíček, mezi tři kaplické tyče balón nenasměroval.

Ve 34. minutě hosté z čista jasna vyrovnali. Za obranu si naběhl Matěj Ježek a sám před Schneiderem zamířil přesně – 2:2. Ve zbývajících minutách prvního poločasu mohli domácí znovu strhnout vedení na svou stranu. Po rohovém kopu zakončoval hlavou na zadní tyči v obtížné pozici Faltus mimo a pár minut před poločasem pak gólman Hejl svůj tým podržel při střele Smolena, kterou konečky prstů vyškrábl z pod břevna na rohový kop.

Krátce po obrátce měli domácí další možnost ke skórování. Vaniš vysunul Štěpánka, ten se octil sám před brankářem, ale vyběhnutého Hejla prostřelit nedokázal. Hosté se osmělili opět až po více jak čtvrthodině hry. V 62. minutě se v dobré pozici ocitl Návara, ale skóre se neměnilo. Naopak hned v následující minutě pohnuli ukazatelem skóre Kapličtí. Z levé strany centroval Vaniš, obránce odhlavičkoval míč jen na hranici šestnáctky, kde se do míče opřel Václav Aibl a za křížnou umístěnou střelou po zemi se gólman Hejl pouze ohlédl – 3:2.

Radost vydrželo domácím sotva tři minuty. Po přesné přihrávce z pravé strany se přes Štrbačku uvolnil Denis Fichtner a na umístěnou střelu byl Schneider krátký – 3:3. Vzápětí si domácí vypracovali gólovou příležitost. Od Gondeka se balón přes Smolena dostal ke Štrbačkovi, jenž byl sám před gólmanem, ale Hejl veselskou Lokomotivu podržel.

Více vzruchu pak přinesla až závěrečná desetiminutovka. V 82 minutě Gondek vybojoval míč, navedl si jej na střelu, mířil však jen nad břevno. O dvě minuty později se Kapličtí znovu ujali vedení. Po rohovém kopu Vaniše skóroval za přispění bránícího Bursíka hlavičkující Jiří Divoký – 4:3. Hosté se vrhli do útočení a domácí mohli z protiútoků do otevřené obrany výhru pečetit. Na konci rychlého výpadu byl přihrávající Divoký, Smolen zakončoval přes padajícího Hejla, ale radost z gólu zmařil Hájek, který stačil míč směřující do brány odkopnout. Vzápětí po Gondekově přihrávce centroval z levé strany Lukáš Pulec, na zadní tyči zakončoval Štěpánek mimo. V úplném konci se pak na dostřel kaplické brány dostali hosté. Mikeska však pálil z dobré pozice nad a o chvíli později střelecký pokus stejného hráče obránci zablokovali na roh, a i ten se podařilo spartakovcům ubránit.

Kapličtí poprvé v přípravě zvítězili, i když dle slov hlavního kouče, v minulém zápase s Rudolfovem podali podstatně lepší výkon. Tentokráte měl k předvedené hře svých svěřenců řadu výhrad.

Spartak Kaplice – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 4:3 (2:2)

Branky: 3. J. Smolen (pen.), 13. Daniel, 63. Aibl, 84. Divoký –

16. (pen.) a 34. Ježek, 66. Fichtner.

ŽK 1:0 (Kebl). Rozhodčí M. Kučera. Diváci: 70.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Čutka, Gondek, Kuchař, Divoký, Kebl, Jan Fejtek, Faltus, J. Smolen, Daniel. Střídali: F. Štěpánek, Aibl, L. Pulec, Vaniš.

Veselí: Hejl – Hájek, Lukáš, Hruška, Veliký, Bursík, Nulíček, Čížek, Čech, Mikeska, Ježek. Střídali: Fichtner, Návara.

Libor Granec