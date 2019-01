Kaplice – Na prahu zimní přípravy stojí i fotbalisté kaplického Spartaku, které na jaře v oblastní I.B třídě čeká boj o postup.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Už jsme začali chodit do haly, aby se kluci hýbali. Oficiálně podle plánu začneme třiadvacátého ledna a hned od pátku do neděle nás čeká soustředění na Baronově Mlýně,“ přibližuje nejbližší dny spartakovců trenér Bohdan Malický.



Zápasovou přípravu Kapličtí zahájí první únorovou sobotu, kdy rozehrají svou účast na letošním turnaji Hlubocké zimní ligy soubojem s Netolicemi (2. února od 12.30 hodin).



V podzámčí se spartakovci v základní skupině dále utkají s Protivínem (sobota 16. února od 14), s Bavorovicemi (sobota 23. února od 17.30) a s domácí Hlubokou (sobota 2. března od 17.30). O druhém březnovém víkendu pak dle umístění ve skupině ještě sehrají zápas o konečné pořadí.



„V sobotu devátého února máme na Hluboké volno, které by měl vyplnit zápas s rakouským Zwettlem. Ten ale ještě není potvrzený. Generálku s Lažištěm v sobotu šestnáctého března bychom chtěli hrát už doma na trávě. A kádr? Minulý týden se rozhodlo o tom, že Martin Pulec odchází do Rakouska. To je pro nás podstatná ztráta. V této chvíli ale hlavně sháníme stopera,“ prozradil kaplický kouč Malický.