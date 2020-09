I.A třída – dorostenců – 4. kolo

Dorostenci Spartaku chtěli na Dobré Vodě zabodovat, ale potvrdili, že se jim s tímto soupeřem na jeho půdě dlouhodobě nedaří. Za bodovou ztrátu si však mohou zcela sami. Díky jalové koncovce a své nedisciplinovanosti se nakonec vraceli bez bodů.

Po prvním poločase byl stav bezbrankový. Kapličtí zahodili řadu šancí, navíc od 36 minutě byli nuceni hrát o deseti, když se zcela nesmyslně nechal vyloučit Filip Štěpánek. Po změně stran se domácí dostali do dvoubrankového vedení, když se do střelecké listiny dvakrát zapsal David Novák. O chvíli později se konečně prosadili i Kapličtí. Po faulu na Mokoše zamířil přesně z přímého kopu Samuel Kubát – 2:1.

Vyrovnat se hostům nepodařilo. Navíc dohrávali jen v devíti, když tři minuty před koncem po druhé žluté kartě musel hřiště předčasně opustit kapitán Václav Aibl. Domácí vyhráli díky produktivnější koncovce a to přesto, že si dovolili zahodit pokutový kop, když domácí hráč mířil jen do tyče. Spartakovci byli málo produktivní, a navíc, v deseti, potažmo v devíti, se o body bojuje podstatně hůře.

SK Dobrá Voda – Spartak Kaplice/Dynamo Vyšší Brod 2:1 (0:0)

Branky: 54., 66. Novák – 70. Kubát.

ŽK 3:3 (Valenta, Bachratý, Nekola – Aibl 2, Škulavík). ČK 0:2 (36. F. Štěpánek, 87. Aibl). Rozhodčí Krčín. Diváci: 50.

Kaplice: Zayml – Škulavík, Aibl, Vochozka, O. Říha, Poláček, Linhart, Kubát, Tvaroh, Muška, F. Štěpánek. Střídali: Lhotský, Pavlyuk, S. Románek, Mokoš, Kubák.

Krajský přebor starších žáků – 4. kolo

Kapličtí starší žáci z pozice posledního celku tabulky na vlastním hřišti hostili třetí Třeboň. První zajímavý střelecký pokus si na své konto připsali spartakovci. V páté minutě zpoza šestnáctky napřáhl Schmid, míč proletěl vedle levé tyče. V jedenácté minutě se skóre změnilo a vedení se ujal favorit. Střelu Hrbka dokázal Denis Krátký vyrazit, ale bránící hráči nepohlídali dobíhajícího Lukáše Hrabala, který míč uklidil do sítě – 0:1. Netrvalo dlouho a Třeboňští přidali druhý zásah. Kapličtí byli nedůrazní ve středu hřiště, do koncovky se dostal Jan Králík a přesnou střelou po zemi k tyči zvýšil náskok Jiskry – 0:2.

Kapličtí ale nehráli špatně, a i oni mohli skórovat. Po rozehrávce rohového kopu nakrátko pálil z levé strany Kaňka, křížná střela se mezi tři tyče nevešla. Ve 25 minutě po chybě v hostující obraně měl gól na noze Schmid, střílel zprava na bližší tyč, gólman Bambule zakročil reflexivně nohou. Do kabin odcházeli o dva góly spokojenější hosté.

Po změně stran chtěli domácí zápas kontaktním gólem zdramatizovat, ale po devíti minutách hry potřetí inkasovali a o vítězi bylo rozhodnuto. Přesnou střelou k tyči se prezentoval Václav Mydlil – 0:3. Zápas se pak již jen dohrával. Pár minut před koncem neskončila v brance křížná střela kaplického Kaňky a na druhé straně v gólové pozici vychytal Denis Krátký Matyáše Jůzu. Spartakovci favoritovi podlehli, podali ale sympatický výkon a rozhodně si nezasloužili prohrát rozdílem tří branek.

Spartak Kaplice – Jiskra Třeboň 0:3 (0:2)

Branky: 11. Hrabal, 18. Králík, 44. Mydlil.

Bez karet. Rozhodčí Bartůněk. Diváci: 49.

Kaplice: D. Krátký – A. Seltsam, Šedivý, Beluský, Dreiling, Jak. Fejtek, Martyn, Kaňka, L. Vávra, Schmid, Plach. Střídali: Krátká, Janošec, Tafallari, Klícha.

Krajský přebor mladších žáků – 4. kolo

Na změnu skóre se v utkání mladších žáků nečekalo dlouho. Ve třetí minutě mířil do tyče hostující Jakub Markes. Nedlouho poté ale stejný hráč zužitkoval přihrávku Podhorky a Třeboň šla do vedení – 0:1. V sedmé minutě pěkný fotbalový moment. Povedená střela kaplického Janka, a neméně povedený zákrok Králíka. Krátce na to bylo přece jenom srovnáno. K přímému kopu se postavil Lukáš Vávra a po jeho střele, kterou zeď tečovala přesně k tyči, byl stav 1:1.

Prakticky ihned po rozehrávce mohl hostům vrátit vedení Markes, ale v koncovce selhal. Ve třinácté minutě Jiskra znovu vedla a to díky brance z kategorie šťastných. Alex Rajsigl namířil míč svou střelou do břevna, odražený balón chtěl bránící hráč odkopnout, trefil však jen třeboňského hráče, od kterého se míč obloučkem odrazil pod břevno za záda bezmocného Bicana – 1:2. Vyrovnat mohl střílející Tafallari, Králík byl však proti. Ve 21 minutě sice Tafallari hostujícího gólmana překonal, ale míč směřující do branky stihl odkopnout Rada. Na druhé straně si Bican poradil se střelou Roubala z pravé strany. Hosté hráli výborně kombinačně, z mnoha šancí využili jen dvě.

Z druhého poločasu uběhly jen tři minuty, když náskok hostů navýšil Jakub Markes – 1:3. Hosté i v dalším průběhu byli o poznání fotbalovější, ale Kapličtí se nevzdávali a bojovali a zdramatizování utkání. Ve 46 minutě spálil tutovku Tafallari. Devět minut před koncem domácí kontaktní gól vstřelili. Z přímého kopu se pěkně trefil kapitán Lukáš Vávra – 2:3. Vstřelený gól Spartakovce nabudil. Za další tři minuty další standardní situace pro Kaplické. Znovu pálil Vávra, Králík střelu pouze vyrazil, v závaru před brankou byl faulován Adrian Tafallari a pískala se penalta. Tu sám faulovaný proměnil a bylo vyrovnáno – 3:3.

K penaltovému rozstřelu ale nedošlo. V 57. minutě domácí zahrávali roh, ale do brejku a přečíslení se dostali Třeboňští a na konci rychlého kontru byl přesně zakončující Jakub Markes – 3:4. Nakonec tedy vyhrál fotbalovější tým, domácí si zaslouží rozhodně pochvalu za bojovný výkon, když se nevzdávali a o body bojovali do úplného závěru.

Spartak Kaplice – Jiskra Třeboň 3:4 (1:2)

Branky: 9., 51. L. Vávra, 54. Tafallari – 5., 33., 57. Markes, 13. Rajsigl.

Bez karet. Rozhodčí: Bartůněk. Diváci: 52.

Kaplice: Bican – L. Vávra, P. Janek, Udatný, Šimek, Melnyk, Tafallari, Jak. Fejtek, Mrenica, Jak. Marek, Chovpej, D. Krátký.

Libor Granec