Branky: 41. Jirků, 70. Tott – 30. Lesňák, 40. Pastier.

Sestavy - Benátky B: Ulrich – Ječný, Outěřický, Špringl, Poustecký (46. O. Dvořák), Šimek (46. Zmij), Plichta (46. Hojka), Pešta, Jirků, Tott, Mbah.

Kaplice 1. pol.: F. Říha – Štrbačka, Kuchař, Gondek, Vaniš, Čutka, M. Pulec, Nowak, Divoký, Pastier, Lesňák. 2. pol.: F. Bílý – O. Říha, J. Smolen, Čutka, Svoboda, Pál, Procházka, Nowak, Daniel, Pastier, Bárta. Střídal: Schneider.

Domácí do utkání nastoupili posíleni o divizní pendly prvního týmu. Na hrotu tak například hrál Tochukwu Mbah. Samotné utkání začalo oboustranně opatrně, a tak více než gólové pozice byly k vidění zablokované střelecké pokusy a nepřesné přihrávky ve finální fázi. Neuspěl ve třetí minutě hostující Divoký, o pár minut později neskóroval ani hráč domácích Benátek. Kapličtí zahrozili ve 12. minutě. Po centru Pulce hlavičkoval ve velice dobré pozici mimo zkušený Lesňák. Poté se delší čas hra odvíjela mezi oběma šestnáctkami bez větších šancí před jednou či durhou brankou. Na Spartakovcích bylo znát, že mají v nohách náročný program posledních dnů. Skóre se změnilo po půlhodině hry. Za odraženým balonem za benátskou obranu se vydal Jakub Lesňák, byl u míče dříve než vybíhající gólman Vojtěch Ulrich, následovala klička a střela do odkryté domácí svatyně – 0:1. O pár minut později to mohlo být o dva. Centr od rohového praporku poslal Vaniš, nepokrytý Štrbačka hlavičkoval v gólové pozici mimo. Pět minut před přestávkou se hostům podařilo vedení navýšit. Štrbačka rychle provedeným autovým vhazováním našel volného Čutku, který přesnou přihrávkou našel na zadní tyči zcela volného Erika Pastiera, jenž měl snadnou úlohu dopravit míč za Ulrichova záda – 0:2. Benátští se záhy kontaktním gólem vrátili do zápasu. Po zbytečné ztrátě na polovině hřiště se do samostatného úniku dostal Lukáš Jirků a povedenou ranou na přední tyč dokázal překonat brankáře Františka Říhu – 1:2.

Do druhého dějství udělal hostující trenér hned osm změn. I patrně tento fakt byl důsledkem toho, že bylo ve hře k vidění mnoho nepřesností. Přesto byli hostující hráči více na míči, ale jejich převaha byla pouze platonická a do vážnější šance se ne a ne dostat. Benátští dvacet minut před koncem trestali. Po rohovém kopu se za vápnem opřel do odraženého míče jeden z domácích hráčů, Bílý stačil jeho ránu vyrazit, ale bránící hráči nepokryli Martina Totta, který snadnou dorážkou vyrovnal na 2:2. O pět minut později mohli domácí dokonce dokonat obrat ve vývoji skóre. Před vápnem fauloval Daniel a při následné střele z přímého kopu zachránilo hostujícího brankáře břevno. Deset minut před koncem mohli zvrátit stav na svou stranu pro změnu Kapličtí. Po povedené kombinaci Procházka vysunul Schneidera, ten však v gólové pozici nedokázal benátského brankáře Ulricha prostřelit. V závěrečných minutách mohly vstřelit vítěznou branku oba dva celky. Nejprve to byli hosté. Standardní situace v jejich prospěch, přesný centr ze strany, ale hlavičkující Svoboda ve vyložené šanci branku Benátek minul. V samotném závěru to byli pro změnu domácí. Po rohovém kopu a následném zakončení nemusel ani brankář Spartaku zasahovat. Přípravný duel v rámci náročného soustředění skončil nerozhodným výsledkem.

Autor: Libor Granec, Spartak Kaplice