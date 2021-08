Přitom ambiciózní Protivín není snadným soustem a zvlášť ve svém domovském stánku je pro každého nepříjemným protivníkem. Domácí se navíc už v 8. minutě ujali vedení, na které však Slavoj dokázal brzy odpovědět trefou Růžičky. Od té doby se hrálo hlavně podle not hostujícího týmu, který však během prvního poločasu další šance už zužitkovat nedokázal.

Klíčový moment přišel krátce po pauze. V 48. minutě totiž krumlovský Tůma nachytal vyběhnutého domácího brankáře na švestkách a střelou à la Schick z Eura z poloviny hřiště poslal svůj tým do vedení. Hráči Protivína chvíli působili jako opaření, hosté jim směrem dopředu nic nedovolili a naopak sami se snadno dostávali do nebezpečných situací. V 68. minutě přidal třetí gól Růžička a o deset minut později uzavřel skóre střídající mladíček Poláček.

Slavoj i bez několika dlouhodobě zraněných hráčů a s lavičkou plnou mladíků zvítězil zcela zaslouženě a naznačil, že bude opět patřit k okruhu favoritů na nejvyšší příčky. Úspěšný vstup do sezony by krumlovští fotbalisté rádi potvrdili i v nadcházejícím domácím souboji s Dražicemi, který je na programu v sobotu 21. srpna (17 hodin).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Protivín je soupeř, proti kterému se hraje špatně. Navíc hned první akce domácích skončila gólem. Ale věřili jsme si, hráli jsme trpělivě a brzy se nám povedlo zásluhou Růžičky vyrovnat, což nám samozřejmě pomohlo. A přišly i další příležitosti, ale s těmi už jsme nedokázali patřičně naložit. Důležitý okamžik nastal hned po přestávce, kdy Tůma z poloviny hřiště přehodil domácího brankáře. Podle mého soudu to bylo z ještě větší dálky, než se to povedlo Schickovi proti Skotsku. Vytvářeli jsme si další šance a Protivín jsme naopak do žádných nepouštěli. Růžička pak přidal třetí branku a osmnáctiletý Poláček ještě naše vítězství zvýraznil. Můžeme být spokojeni nejen s výsledkem, ale i s předvedenou hrou. Doufám, že už se nám postupně budou vracet marodi, ale mladíci, především Gelnar s Poláčkem, chytili šanci za pačesy. Příště hostíme Dražice a chtěli bychom znovu uspět. Síla soupeřů se po dlouhé koronavirové pauze a dvou nedohraných sezonách těžko odhaduje, ale my se musíme soustředit hlavně na sebe a naši hru.“

FK Protivín – Slavoj Český Krumlov 1:4 (1:1)

Branky: 8. Vorel – 11. a 68. Růžička, 49. Tůma, 78. Poláček. ŽK: Hrachovec, Dan, Kasík – Gelnar, Vávra. Rozhodčí: Dunovský – Kaštánek, Krauskopf. Diváci: 100.

Č. Krumlov: Š. Beránek – Švec, Kabele, Kuna – Vávra (87. Trapl), Gelnar, Svoboda, Novák (87. Šára), Strapek – Tůma (63. Poláček), Růžička (87. Ryneš).