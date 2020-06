Krumlovští fotbalisté figurovali v nedokončené sezoně po podzimní části jihočeského přeboru na druhé příčce za Olešníkem. Když Čížová ohlásila, že divizi opouští a přihlásí se jen do I. B třídy, podle regionální příslušnosti přišla nabídka na doplnění této soutěže týmem z jihu Čech.

Lafatův Olešník postup odmítl, což není velkým překvapením, neboť stejně se zachoval i v uplynulém ročníku. Dalším v pořadí pak byl krumlovský Slavoj. Ani tam však nakonec na účast v divizi nekývli.

„Vedení klubu nabídku pečlivě zvážilo, ale nakonec se rozhodlo účast v divizi nepřijmout. Hlavním důvodem je pochopitelně finanční stránka věci. Bohužel, situace těsně po koronakrizi je nejistá, nikdo neví, jak to bude v nejbližší době se sháněním finančních prostředků pro klub, zda a v jaké výši obdržíme dotace z města či kraje. Jsme poměrně velký klub a fotbal není jen o áčku mužů. Neradi bychom někde uprostřed rozehrané sezony zjistili, že na to finančně nemáme a třeba museli odstoupit. Musíme se chovat zodpovědně,“ poodkryl důvody, proč Slavoj do divize nepůjde, jeho trenér Václav Domin.

Po sportovní stránce by se účasti v republikové soutěži nebránil. „Máme mladý tým, hráči jsou ambiciózní a většinu z nich by vyšší soutěž lákala, ale rozumně jsme se domluvili a mužstvo důvody pochopilo,“ podotkl.

Po postupu tak sáhl až třetí v řadě, ambiciozní tým Sokola Lom, který své zápasy bude stejně jako dosud hrát v nedalekém Táboře, neboť jeho hřiště je před rekonstrukcí a nesplňuje příslušné podmínky.