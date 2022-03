V prvním poločase udávali tón hry domácí, kteří se také po zásluze dostali v 26. minutě do vedení, které krátce před pauzou zvýraznili z diskutabilní penalty. Krumlov tahal za kratší provaz a příliš se mu nedařila jeho obvyklá rychlá kombinační hra. Po přestávce však na hřiště vyběhl úplně jiný tým Slavoje, který soupeři pořádně zatápěl a zásluhou svého kapitána Václava Nováka se mu povedlo vyrovnat. V samotném závěru však hosté zbytečně chybovali, následoval zákrok ve vápně a Olešník z penalty rozhodl o svém vítězství.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „V první půli jsme hráli hrozně. Bez zájmu, bez šťávy, všude jsme byli pozdě. Domácí toho samozřejmě využili, i když k jejich druhé trefě z penalty mám trochu výhrady, ale to je věc rozhodčích. O přestávce v kabině proběhla trochu ostřejší konzultace, něco jsme si vysvětlili a řekli, že takový fotbal hrát nemůžeme, že umíme jiný, který nás dovedl tam, kde jsme. A ten jsme hned od začátku druhé půle začali předvádět a zásluhou dvou branek Nováka se nám povedlo vyrovnat. V 58. minutě se zbavil protihráče, všiml si vyběhnutého brankáře a přehodil ho, v 65. minutě se mu povedlo něco podobného, také gólmana přeloboval. Bohužel, v 90. minutě jsme udělali naivní chybu, jeden z našich mladíků nechal v souboji ve vápně nohu, hráč Olešníku upadl a pískal se pokutový kop, který domácí proměnili. V tu dobu jsme měli hrát v úplně jiném prostoru, přišla však zbytečná ztráta míče a kvalitní a zkušený soupeř toho využil. První poločas probíhal v režii Olešníku, druhý zase v naší, takže spravedlivější by byla remíza. Jinak však musím říct, že zápas se musel divákům líbit, bylo to svižné, dynamické, se šancemi i góly.

Fotbalisté Slavoje zůstávají v čele krajského přeboru, ale jejich náskok na druhé Prachatice se ztenčil na tři body. V dalším kole se v neděli 20. března vypraví do Jankova (15 hodin).

FK Olešník – Slavoj Český Krumlov 3:2 (2:0)

Branky: 40. a 90. Szó (2x pen.), 26. Toth – 58. a 65. V. Novák. Rozhodčí: Žemlička – Kaštánek, Pravda. ŽK: 1:3. Diváci: 158.

Č. Krumlov: Š. Beránek – Švec, Kabele, Kuna – Kořínek, Svoboda, V. Novák, Tůma (86. Gelnar), Strapek (63. V . Beránek) – Růžička (80. Poláček), Vaněk.