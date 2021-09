Českokrumlovští fotbalisté dál vládnou krajskému přeboru bez jediného zakolísání. V pátém kole si totiž doma poradili s Osekem 3:0 a vedou tabulku o tři body před Prachaticemi.

Fotbalisté Slavoje Český Krumlov slaví v krajském přeboru pátou výhru v řadě. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Slavoj Český Krumlov - TJ Osek 3:0 (1:0)

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: "Podle prognóz to měl být zápas kola a asi to tak i bylo. Osek má kvalitní tým, hodně se posílil a my jsme věděli, že to bude těžký zápas. Hosté se v první půli soustředili hlavně na defenzivu a z ní vyráželi do rychlých protiútoků. Trochu nám dělalo problémy se k nim dostat, ale hráli jsme trpělivě, hlavně přes křídelní prostory, a krátce před přestávkou jsme se dokázali prosadit. To nám pomohlo, neboť hosté museli ve druhé půli přece jen více otevřít hru. Brzy se podruhé trefil Tůma a skóre uzavřel překrásnou střelou z pětadvaceti metrů Kabele. Myslím, že jsme utkání měli pod kontrolou a skóre mohlo být i vyšší, neboť ke konci měli ještě velké šance Růžička a Poláček. Výkon hostů mohla ovlivnit brzká ztráta kapitána Hocha, který si pochroumal koleno. Jinak se po celý průběh hrálo nahoru dolů a divákům se musel zápas líbit."