Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „První půli jsme měli převahu, ale v zakončení se trápíme a dáváme si góly sami. To se stalo v 27. minutě, kdy jsme nebyli schopni odkopnout balon, chtěli jsme to hrát jako hvězdy a domácímu hráči stačilo do balonu jen píchnout špičkou kopačky. Bohužel se to teď opakuje, že inkasujeme po hrozných chybách. Hrát jsme začali až za stavu 2:0. Tlačili jsme se do šancí, ale proměnit jsme dokázali jen jedinou v 72. minutě, kdy se prosadil Kořínek. Upřímně řečeno, nepředvádíme tu hru, která nás zdobila na podzim, ale i v přípravných zápasech během zimy. Hrajeme složitý fotbal a schází nám ta správná fotbalová šťáva a lehkost. Teď je to o hlavách hráčů, tohle si musí kluci vyříkat sami mezi sebou.“

V dalším kole fotbalisté Slavoje v sobotu 26. března na svém stadionu přivítají dvanáctý Protivín (15 hodin) a je zřejmé, že další zaváhání už si dovolit nemůže.

SK Jankov – Slavoj Český Krumlov 2:1 (1:0)

Branky: 27. a 59. Popelka – 72. Kořínek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Boček – Panský, Přibyl. Diváci: 338.

Č. Krumlov: Š. Beránek – Švec, Kabele, Kuna – Kořínek, Svoboda, Novák, Strapek, Gelnar – Růžička, V. Beránek (57. Poláček).