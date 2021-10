Fotbalisté Českého Krumlova ve šlágru 12. kola krajského přeboru porazili Prachatice 2:0 a odrazili atak soupeře na čelo tabulky. Lídr nyní vede tabulku s tříbodovým náskokem na Olešník.

Českokrumlovští fotbalisté porazili ve šlágru krajského přeboru Prachatice 2:0. | Foto: Jan Škrle

Slavoj Český Krumlov – Tatran Prachatice 2:0 (0:0)

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Prachatice mají dobře složené mužstvo a potvrdily, že nejsou v tabulce na předních příčkách náhodou. Bylo to velmi těžké utkání, hrálo se celých devadesát minut v plném nasazení. Pro diváky to bylo ideální, pro mě už trochu horší. My navázali na zahazování šancí z minulého utkání na půdě Táborska. Jen v první půli jsme měli dva samostatné úniky, ale nedokázali jsme ani jeden z nich zužitkovat. Soupeř ze hry neměl prakticky žádnou větší možnost, hrozil pouze z dobře zahrávaných standardních situací. Po změně stran jsme měli asi desetiminutový hluchý úsek, kdy iniciativu převzaly Prachatice, ale pak jsme se opět vrátili k naší hře a přišly i další šance. V těch největších ze standardky trefil Kabele břevno a pak zase Růžička nastřelil tyč. Nadále jsme hráli trpělivě a zbytečně nebláznili, což svědčí o vyzrálosti týmu a věřil jsem, že mužstvo má sílu, aby zápas rozhodlo ve svůj prospěch. To se nakonec potvrdilo, když Vávra v 85. minutě nadvakrát prostřelil hostujícího gólmana a pak ještě v samotném závěru Růžička druhým gólem pečetil naše vítězství. Výhry si ceníme, utkání svou úrovní odpovídalo tomu, že se střetly dva celky ze špičky krajského přeboru.“