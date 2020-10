Fotbalový krajský přebor mužů měl na programu zápasy 8. kola. Krumlovský lídr si pro první prohru v sezoně dojel do Čimelic. Před přerušením soutěže však zůstává v čele tabulky.

Českokrumlovský kouč Václav Domin musel strpět premiérovou porážku v sezoně. Slavoj prohrál v Čimelicích, ale pozici lídra uhájil. Foto: Deník/Zdeněk Prager | Foto: Deník / Zdeněk Prager

SK SIKO Čimelice - Slavoj Český Krumlov 4:1 (1:1)

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Inkasovali jsme po chybě už ve druhé minutě, což samozřejmě Čimelicím hrálo do not, protože se pak nikam nemusely hrnout. Domácí se drželi na vlastní polovině , čekali na naše zaváhání a vyráželi do brejků. A další chyby přišly. Při druhém gólu jsme špatně obsadili hráče při standardní situaci, třetí jsme inkasovali z penalty a tomu poslednímu předcházel prohraný souboj. My sice dali krásnou branku na 1:1, když se pomalu z půlky trefil Tůma, a nastřelili jsme tyč i břevno, ale jinak jsme na hřišti, které připomínalo brambořiště, stále hráli do plných. Ale třeba facka přišla v pravý čas. Mužstvo si musí zvyknout, že s námi soupeři nehrají otevřenou partii a vypořádat se s tím, i když to není jednoduché. Z osmi odehraných zápasů chtěl hrát fotbal pouze Olešník. Čimelice jsou v tabulce nahoře, hrají doma, a přesto se drží na vlastní polovině. Zvolená taktika jim sice vyšla a blahopřeji jim k výhře, ale – a nechci se nikoho dotknout – já mám o fotbale trochu jinou představu.“