Českokrumlovští fotbalisté v úvodním kole krajského přeboru přehráli na domácím trávníku nepříjemného protivníka z Jankova 3:0 a připsali si tak úvodní tři body.

Po desetiměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru se opět rozjela elitní jihočeská soutěž fotbalistů. Český Krumlov by měl patřit k okruhu adeptů na nejvyšší příčky, přestože se musel vypořádat s odchodem útočníka Taubera do Rakouska a s absencemi dalších dlouhodobě zraněných hráčů. Ale ani Jankov by neměl hrát druhé housle a rovněž pošilhává po horních patrech tabulky.