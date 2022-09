„Věděli jsme, že k nám přijede silné mužstvo doplněné a pendly z áčka. Stanovili jsme proti tomu taktiku, vycházeli jsme ze zodpovědné defenzivy a snažili se o rychlý přechod do protiútoku. Bylo vidět, že hosté jsou běhaví, důrazní a dobře kombinovali, ale my je do šancí moc nepouštěli. Hned po přestávce přišel výborný zákrok našeho brankáře Beránka, který reflexivně vykopl balon po hlavičce bývalého prvoligového útočníka Wágnera, což byl důležitý moment. Ve druhé půli jsme hru částečně vyrovnali a v 60. minutě jsme s prokombinovali až do vápna, kde Růžička po přihrávce Vávry otevřel skóre. Potom, jak to tak bývá, jsme se zbytečně moc zatáhli a bránili výsledek, ale kromě několika rohových kopů jsme Příbram do vápna nepouštěli. Definitivní rozhodnutí přinesla 85. minuta, kdy jsme soupeře přečíslili, Kordíkovu střelu z levé strany brankář vyrazil jen k dobíhajícímu Matuškovi a ten míč dorazil do sítě. Tři body proti takhle kvalitnímu soupeři jsou velmi cenné. Rozhodla naše výborná defenziva, to v čem jsme naposledy v Tochovicích propadli, jsme nyní plnili na 110 procent,“ zhodnotil duel českokrumlovský trenér Václav Domin.

V dalším kole se Slavoj představí opět doma, kde v sobotu 10. září přivítá Rokycany (10.30).

Slavoj Český Krumlov – FK Viagem Příbram B 2:0 (0:0)

Branky: 60. Růžička, 85. Matuška. Rozhodčí: Makovička – Novotný, Panský. ŽK: 0:1 (Kareš). Diváci: 195.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Švec – Kolář, Matuška, Kuna, Vávra, Novák (82. Svoboda) – Růžička 76. Kordík), Vaněk (69. Parakhnenko).