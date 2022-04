Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Zápas poznamenala řada zranění. Po třiceti minutách se srazili hlavami naši hráči Švec s Kořínkem a druhý jmenovaný putoval záchrankou do nemocnice. Odnesl to pěti stehy, ale otřes mozku se naštěstí nepotvrdil. Otřesený Švec zápas obětavě dohrál se zábalem na hlavně a do nemocnice se vypravil až po něm. O přestávce musel kvůli nataženému svalu střídat Václav Beránek a do hry šel Novák, jenž nebyl po nemoci ještě zcela fit. A po necelé hodině šel z placu i zraněný Vávra. Zranění byla i na straně Milevska. Dlouho se nehrálo, k vidění byly tržné rány a krev, to utkání samozřejmě poznamenalo. Pro nás bylo důležité, že jsme během prvního poločasu dokázali dát dva góly, o které se postarali Chytrý a Růžička. Po změně stran jsme měli několik tutovek, když třeba Růžička nastřelil tyč nebo hosté balon vykopávali z brankové čáry, ale další branku jsme houževnatému soupeři už vstřelit nedokázali. S výsledkem jsme jinak spokojeni, trápí nás však přibývající zranění. Teď nás čeká další velmi důležitý souboj na půdě kvalitního Oseka a musíme věřit, že se hráči dají zdravotně do pořádku.“

Slavoj Český Krumlov – FC ZVVZ Milevsko 2:0 (2:0)

Branky: 14. Chytrý, 45. Růžička. ŽK: 1:2 (Kuna – Bártík, Marvan). Rozhodčí: Boček – Vican, Kollmann. Diváci: 130.

Č. Krumlov: Š. Beránek – M. Švec, Kabele, Kuna – Kořínek (31. Vaněk), Svoboda, Strapek, Chytrý, Vávra (57. Ryneš) – V. Beránek (46. Novák), Růžička (86. Šára).