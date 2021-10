K vidění bylo kvalitní utkání, v němž domácí tým využil několika pendlů druholigového áčka včetně gólmana Zadražila, jenž se stal zároveň hlavním hrdinou, neboť bravurně zlikvidoval všechny šance Slavoje. A nebylo jich málo.

Krumlov po porážce vévodí pořadí krajského přeboru, ale čelo tabulky se hodně vyrovnává, takže mezi lídrem a pátým Osekem je nyní rozdíl pouhých čtyř bodů. Závěr podzimní části tak bude nesmírně zajímavý.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Utkání se muselo divákům líbit, hrál se otevřený fotbal nahoru dolů. Trochu to ztěžoval terén, protože v dopoledním čase byl podklad ještě zmrzlý a nahoře to bylo mokré, ale to bylo pro všechny stejné. Rozhodla zřejmě první půle, kdy jsme měli tři tutovky a dva samostatné nájezdy, ale vychytal nás vynikající domácí brankář Zadražil. Takhle jsem nikoho dlouho chytat neviděl. Po změně stran se domácí prosadili v 58. minutě a tento jediný gól rozhodl, přestože jsme ještě v závěru mohli po standardce vyrovnat, ale táborský brankář vytasil další neskutečný zákrok, balon vytáhl na břevno a zklikvidoval i dorážku. Neodehráli jsme vůbec špatné střetnutí, kluci jeli na doraz celých devadesát minut. Mrzí mě pouze neproměňování šancí, prostě nám tentokrát nebylo přáno. Prohráli jsme, ale myslím, že se nemusíme za výkon stydět.“

FC MAS Táborsko B – Slavoj Český Krumlov 1:0 (0:0)

Branka: 58. Škrleta. ŽK: 4:0 (Činčura, Voneš, Brabec, Lazarchyk). Rozhodčí: Jevčák – Němec, Lepič. Diváci: 175.

Č. Krumlov: Š. Beránek – Paráček, Kabele, Švec – Strapek, Kuna, Novák, Tůma, Vávra – Růžička, Vaněk (74. Poláček).