Slavoj Český Krumlov – SK Rudolfov 3:0 (2:0)

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Uvědomovali jsme si, v jakém postavení se Rudolfov nachází, takže jsme hráče upozorňovali především na to, aby utkání nepodcenili. Ale víte, jak to je, někde v hlavách to zůstává, takže nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. I tak na můj vkus bylo spíše tréninkové a výkonu chyběla šťáva. Hosté moc gólů nedávají, ale ani jich příliš neinkasují, takže to bylo hlavně o dobývání jejich zhuštěné obrany. S tím jsme se dokázali vypořádat rychlými přihrávkami v ofenzivě, po nichž jsme také zaznamenali tři góly, o které se postarali Kuna, Růžička a Tauber. Řadu dalších příležitostí jsme však neproměnili. Získali jsme tři povinné body, s čímž jsme samozřejmě spokojeni.“

Branky: 30. Kuna, 39. Růžička, 61. Tauber. Rozhodčí: Kaštánek – Klátil, Koranda. ŽK: 1:0 (Klivanda). Diváci: 83.

Slavoj: Trnka – Beránek (87. Paráček), Kabele, Švec – Strapek (71. Savytskyi), Vávra, Klivanda (82. Malý), Novák, Kuna (76. Persán) – Tauber (71. Svoboda), Růžička.