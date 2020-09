Českokrumlovští fotbalisté v krajském přeboru i nadále drží neporazitelnost. V 6. kole totiž zvítězili na půdě Blatné, i když to museli otáček výsledek, a zůstávají v čele tabulky.

Českokrumlovský kapitán Václav Beránek vstřelil v Blatné vítězný gól. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

TJ Blatná – Slavoj Český Krumlov 1:2 (1:0)

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Terén byl kvůli vydatnému dešti na hraně regulérnosti. Hřiště sice vypadalo, že je v pořádku, ale bylo velmi měkké a dost to klouzalo. Hlavně jsme však hned zkraje udělali fatální chybu, když rozehrávku našeho gólmana na obránce vystihl jeden z domácích hráčů, vypíchl balon a skóroval do prázdné branky. Blatná se hned zatáhla a čekala na brejky. My se snažili dobývat její obranu, měli jsme šance včetně nastřeleného břevna, hodně standardek, ale v koncovce jsme se trápili. Navíc jsme mohli ještě inkasovat, když domácí v závěru první půle z tutovky po rychlém brejku přestřelili. O pauze jsme si museli některé věci vysvětlit. Začali jsme opět náporem a další příležitosti na sebe nenechaly dlouho čekat. Dvě z nich se nám naštěstí povedlo zužitkovat, když se nejprve prosadil vyrovnávací trefou zdeněk Kuna a deset minut po něm i kapitán Václav Beránek, jenž zaznamenal vítězný gól. Jsem rád, že jsme utkání dokázali otočit, spokojení však nemůžeme být s produktivitou, která nás trápí už několik zápasů. Musíme doufat, že se to zlepší.“